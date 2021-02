El significado de cada una de las letras: LGBTIQ+

Han de saber que Jair es Arquitecto, tiene los tríceps, espalda y pecho muy bien definidos no porque vaya al gimnasio, sino porque cuando alguno de los "chavos" que contrata, falta a la obra, no le teme a meter las manos y carga bultos, hace zanjas, golpea con el marro, o hace lo que sea que haga falta.

A pesar de lo corpulento y de la rudeza de su trabajo, si hay algo de lo que no se le puede acusar a Jair es de tener masculinidad frágil, todo lo contrario, durante las últimas semanas, no importa a qué hora tenga que salir, despierta a Amanda para que le haga una trenza, porque ya tiene muy largo el cabello y no le gusta estar desaliñado. No se lo ha cortado porque es donador altruista y este año piensa darlo para que le hagan una peluca a una niña con cáncer.

Hace unos días, andaban por el periférico de la Ciudad de México y platicaban sobre lo complicado que es explicarles a sus madres el significado y las diferencias de las siglas y colores lo que ellas llaman simplemente “la bandera gay” porque según ellas solo hay de dos sopas. Entonces, va la información para que le cuenten a quien necesite saberlo.

TÉRMINOS

Sexo: Determinado al nacer

Expresión de Género: Cómo se muestran las personas a través de la vestimenta, comportamiento, etc,

Orientación sexual: Por quien se sienten atracción afectiva

Identidad de Género: el género con el que se autoidentifica

TÉRMINOS DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Cisgénero: personas que se identifican con el género asignado al nacer

Transformista: generalmente, un hombre cisgénero que en ocasiones, se viste con ropa del sexo opuesto por diversión, entretenimiento, satisfacción emocional, placer sexual o como protesta política respecto a roles de género.

Drag King:mujer intérprete que exagera los comportamientos y la vestimenta masculinos con fines de entretenimiento. Es posible que pueda identificarse como transgénero.

Drag queen: hombre intérprete que exagera los comportamientos y la vestimenta femeninos con fines de entretenimiento. Es posible que pueda identificarse como transgénero.

Género no binario: se da cuando la expresión no se ajusta a las categorías tradicionales “masculino” o “femenino”, o bien, si se identifican con ambos al mismo tiempo.

¿Y LAS LETRAS?

LG: Lesbianas y Gays ambos se sienten atraídos por personas de su mismo sexo.

B: Bisexuales se sienten atraídos por hombres y mujeres

T: Personas transgénero que nacen con genitales y características físicas que se han identificado como “masculinas” o “femeninas” pero que sienten identificación con el sexo contrario al que les fue asignado al nacer.

Personas transexuales: que se han hecho algún procedimiento para cambiar de sexo y tener características físicas con las que sienten identificación.

I. Intersexuales, nacen con características biológicas reconocidas como “masculinas” y “femeninas” al mismo tiempo.

Q. Queer representa a las personas que no se sienten identificadas con las ideas existentes sobre género y sexo.

+ Representa a todas las personas que no se identifican con las letras anteriores.

¿Saben? Entre mis definiciones favoritas dentro del + están las personas "pansexuales", son quienes sienten atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género y/o sexo, me parece que el amor y el deseo deben manifestarse libremente, al final, los cuerpos solo son estuches.

¡Feliz Pride a las personas diversas!

*Adriana Diego Hernández es economista (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM)

@Adriana_Diego_H