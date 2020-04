El secreto para disfrutar de multiorgasmos en el sexo

Cuando se trata de buen sexo, los orgasmos no lo son todo, pero es un hecho que hay pocas cosas que produzcan tanto placer y conexión con la pareja. ¿Te imaginas conseguir no uno, sino varios orgasmos en un solo encuentro sexual? Aquí te damos los pasos de los especialistas para disfrutar de multiorgasmos.

Pocas mujeres logran disfrutar de orgasmos realmente placenteros en la intimidad, por lo que les resulta prácticamente imposible la idea de lograr multiorgasmos o más de un momento de clímax en cada encuentro sexual. Sin embargo, los sexólogos señalan que es posible incrementar la capacidad orgásmica para que poco a poco, se puedan disfrutar de forma constante.

¿Cómo disfrutar de multiorgasmos?

La sexóloga Silvia Pérez, señala que todas las mujeres necesitamos una serie de ingredientes para disfrutar de los multiorgasmos, pues no se consiguen de un día para otro.

1. Una buena concentración

Un factor muy importante para conseguir multiorgasmos es dejar de lado todos los pensamientos que se cruzan por nuestra mente y que no tienen nada que ver con el momento erótico. Tampoco te enfoques solo en llegar al orgasmo, se trata de que estés concentrada en el momento, lo disfrutes y te dejes llevar de forma natural por las sensaciones.

2. Estimulando varias zonas erógenas tras el primer orgasmo

Ok, llegué al primer orgasmo y, ¿ahora? Para muchas mujeres puede resultar incómodo seguir estimulando el clítoris inmediatamente después del clímax porque hay mucha sensibilidad en la zona, pero el truco está en seguir con la estimulación en otras zonas erógenas, como los pezones o la región anal. Verás como el segundo, tercero y hasta cuarto orgasmo llegan con facilidad.

3. Retrasar el momento del clímax

Mediante la masturbación puedes practicar para aprender a retrasar los orgasmos y así lograr que sean más intensos.

"El objetivo es aumentar la congestión genital durante la masturbación, en lugar de buscar una descarga rápida hay que intentar alargar la experiencia para cargarse de energía sexual todo lo posible", recomienda la sexóloga.

Estimula y cuando sientas que estás a punto del orgasmo detente, espera unos minutos y empieza a estimular de nuevo, así conseguirás que llegue más cantidad de sangre a los genitales y la tensión sexual será aumentará al máximo, dando lugar a un orgasmo largo e intenso.

4. Sé paciente

Tal vez ese segundo orgasmo no llegue en el primer intento pero no te desesperes, sigue probando distintas formas de estimulación en todo tu cuerpo para saber hasta dónde puedes excitarte. En la mayoría de los casos, los multiorgasmos no llegan no por falta de sensibilidad en el cuerpo, sino por falta de conocimiento de nuestras propias sensaciones y puntos erógenos.

Los hombres también pueden tener multiorgasmos

Los multiorgasmos en el hombre son menos comunes pero no imposibles. Según la sexóloga, es posible que los varones eyaculen sin perder la erección y para ello, "es importante no centrar toda la atención en el pene y buscar estimular todo el cuerpo para despertarlo de manera erótica".

También es necesario hacer ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico y aprender a controlar la eyaculación mediante la masturbación. En ese momento, se debe bajar el ritmo de la estimulación cuando haya mucha excitación, luego volver a hacerlo de forma intensa y luego volver a bajar. Repite cuantas veces sea necesario y cuando sientas que ya hay mucha tensión sexual, eyacula.

Con mucha practica y concentración puedes mantener la energía dentro de ti y experimentar sensaciones igual de placenteras que el orgasmo pero sin la eyaculación.

Así que aprovecha estos días libres y la recomendación de los especialistas para que en cuanto retomes tu vida sexual en pareja, puedas disfrutar de más y mejores multiorgasmos.

(Con información de El País)