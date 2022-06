El rock y el metal: la forma en que Miguel empodera a su hija

El rock, la música y el metal conectaron a Miguel con su hija Danaé de 13 años después del divorcio. Ahora tienen un proyecto en conjunto: "Alas del rock, las mujeres en la música", una página de Facebook que busca dejar registro de las bandas, vocalistas, instrumentistas y compositoras mujeres.

"Nos hemos acercado más desde que se separaron mis padres. Ahora que vivo con él, nos unimos más, a veces hace de desayunar. Aún no hay suficiente comunicación, hay que trabajar en eso, todavía me gustaría acercarme más él....", comparte Danaé con La Cadera de Eva.

Miguel se quedó con la custodia de su hija e hijo. Ahora comparte una de sus grandes pasiones con la menor, la música; encontró a través del rock y el metal una forma de conectarse con su hija y ejercer su crianza, a partir de las historias de otras mujeres trató de transmitirle seguridad.

Un ejemplo fue el caso de Cinthya Blackcat, guitarrista de Mystica Girls, quien se abrió pasó en el mundo de la música a pesar de que la mayoría que toca la guitarra son hombres. Cinthya se convirtió en un referente para Danaé.

Cinthya Blackcat, guitarrista de Mystica Girls

Miguel ha educado a su hija a través de la investigación musical, le contaba historias de las músicas que conocía. Fue ella quien lo motivó a crear una página de Facebook junto con su amigo Antonio. "Yo siempre lo consulto para cotejar un dato", fue así como empezó el proyecto.

Antonio ha sido una pieza esencial también en este proceso; lo conocieron a través de Mystica Girls, ahora es su aliado y el community manager de la página de Facebook "Alas del rock, las mujeres en la música", es decir, es quien se encarga por lo regular de las publicaciones. Además, al tener más conocimiento de las bandas orienta a Miguel en la labor de documentación.

Tienen algo en claro los tres, no quieren monetizar ni aprovecharse de las bandas o mujeres músicas para tener conciertos gratis o discos. Su interés es visibilizar su trabajo y que lo conozcan.

Las conversaciones de Danaé con Miguel sobre música ahora están alojadas en una base de datos que busca ser accesible para todo público. El proyecto tiene tres años, empezó a partir del esfuerzo de Miguel en responder las preguntas de su hija cuando veía su celular: "papá, ¿quién es esta artista?; papá, ¿quién es esta baterista?".

Miguel es parte del 67% de los hombres entre 20 a 54 años que son padres, cinco años más grandes del registro de maternidad; siete de cada 10 mujeres de 15 años han tenido al menos un hijo, según el Inegi.

Aunque, Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) ha señalado que en nuestro país es difícil conocer el número exacto de padres pues, incluso, al recabar información pública, ya que existe un sesgo de género donde sólo se pregunta a las mujeres si tienen hijos.

EMPODERAR A LAS MUJERES

La página de Facebook hace un ejercicio de documentación musical, donde se ve reflejada la experiencia de Miguel, quien es bibliotecólogo de profesión, ahora trabaja en una secretaría de gobierno en el área de comunicación.

"Casi toda mi vida he estado cerca del manejo de la información, he estado cerca de áreas comunicación social, de las páginas web, de las redes sociales, de la capacitación, de la innovación, entonces este ha sido mi rol", dice en entrevista para La Cadera de Eva.

Miguel pertenece al 97.4% de la población masculina que reside con algún hijo o hija y tienen alguna actividad económica, mientras que 2.6% busca trabajo. A diferencia de las madres quienes, sólo el 42% tiene una participación económica, según datos del Inegi.

Otro de los impulsos al crear la página fue conocer sobre la falta de equidad en la música, creían que iban a encontrar pocas bandas de mujeres, su sorpresa fue otra.

Encontraron que existen muchas bandas creadas por ellas: "hemos sacado información y hemos ido anotando los nombres, ya sean bateristas tecladistas, guitarristas en las bandas y son bandas mexicanas, de Colombia o de cualquier país de Sudamérica o de los países que vamos encontrando, hemos ido clasificando toda esta información".

EL OBJETIVO ES CREAR UNA RED ENTRE BANDAS DE MUJERES

Danaé, a sus 13 años, toca la batería. Su profesora fue Yoli, exintegrante de la banda metalera Mystica Girls. Su intención es que la página de Facebook que ha creado con su papá sirva como una red de apoyo para otras mujeres.

Danaé de 13 años tocando la bateria

En un inicio creían que detrás del proyecto "Alas del rock, las mujeres en la música" había mujeres, pero no, la sorpresa fue que detrás de la página había un par de amigos tratando de erradicar los estereotipos de género respecto a las mujeres en la música, un anhelo de Danaé, quien cuestionaba a su papá de por qué exhibían a las artistas con "poca ropa o ropa corta".

A ella le preocupa que las mujeres dentro del campo de la música sean vistas sólo por su forma de vestir o su físico y no por su talento, esto lo externó a su papá quien fue empático con la situación y éste fue otro de los motivos para crear su fan page.

"Un día me preguntó ´oye, papá y ¿por qué siempre que hay alguna banda, se fijan mucho en el físico de las chicas?´ Y yo le preguntaba ´¿pero cómo?´, y me empezaba a explicar, lo que preocupaba era que las mujeres eran resaltadas por su forma de vestir y cómo se veían".

Las preguntas de Danaé hicieron que Miguel, su padre, también comenzará a preguntarse cosas y darse cuenta del machismo en la música.

"A veces uno cree que es respetuoso con las mujeres, que tus conductas no son misóginas o no son machistas, pero tenemos en nuestro lenguaje y en nuestro comportamiento conductas aprendidas que, aunque uno no quiera ser machista llegan a serlo".

"Mi hija a veces usa nuevos términos", dice Miguel, compartiendo que también ha aprendido de ella.

Aunque él desearía que sus hijos amarán el rock, acepta sus gustos. Danaé es amante del k-pop y su otro hijo es fan de la banda y el reguetón; pese a eso, en las fiestas ponen de todo tipo de música.

Algunas de sus bandas favoritas de Danaé son BTS (Corea del Sur), Tomorrow by together (Corea del Sur), Stray Kids (Corea del Sur), Enhypen (Corea del Sur), Twice (Corea del Sur, mujeres) , Coldplay (Reino Unido) , Ed Sheeran (Reino Unido) y Avicii (Suecia, falleció en 2018).

Danaé habla poco sobre el proyecto que tiene con su papá, "saben que me gusta la música porque todo el tiempo hablo de bandas y que toco la batería, pero no del proyecto", cuenta, como una especie de alianza con su padre, ya que quieren revelar lo que están haciendo sobre la investigación de las bandas de las músicas, hasta que lo hayan cotejado con ellas.

"No sabemos si somos inocentes o no, pero nos presentamos tal cual con las bandas y les decimos que lo único que buscamos es darles difusión", dice Miguel.

"Hay una foto que me gusta mucho, en donde estoy cargando mi hija en los hombros, en un concierto, se ve el escenario y se ve se ve mi espalda y se ve ella arriba de mis hombros, estaba más chiquita".

Desde pequeña, Danaé le reclamaba a su padre por no llevarla a conciertos. Ahora, trata de hacerlo en los lugares donde pueden entrar menores. La música les ayudó a conectarse, es así como Miguel desde la experiencia de otras muejres, trata de guiar a su hija en esta labor de crianza que ahora emprende.