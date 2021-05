El reto de ser madre y emprendedora

Elena, o mejor conocida como Beba Worbis es una mujer de 36 años, mamá de cuatro hijos, esposa, dueña de un perro, blogger y trabajadora; con un carácter fuerte, pero de gran corazón Beba Worbis es una mujer pro activa que compartió con La Cadera de Eva algunos retos que tuvo al emprender.

La libertad de la maternidad

"Yo soy fiel creyente de la maternidad libre", dijo Beba, y afirmó que no es una madre que se queda en casa únicamente, también disfruta salir en las noches, viajar, en ocasiones con hijos y otras sin hijos, y tener una buena comunicación en familia. Beba empezó su comunidad hace siete años subiendo videos en Youtube.

"Yo era ama de casa y estaba buscando a mi cuarto hijo, y me di cuenta que las personas se acercaban a pedirme consejos de maternidad", dijo Beba, así fue como decidió empezar a grabar videos y subirlos a internet. Comenzó con un Diario de su embarazo, donde compartía cada semana cómo lo vivió.

La soledad en la maternidad

"Me di cuenta que había una extrema necesidad de decirle a las mamás que está bien lo que les está pasando, fuese lo que fuese", contó Beba, "creo que crecimos pensando que la maternidad es sufrimiento" pero explicó que se vale decidir en la lactancia, se vale estar cansada, se vale enojarse y se vale pedir ayuda.

La frase más común al construir su comunidad se convirtió en "¡Ay! Creí que era la única", comentó Beba alegre, y explicó que muchas mujeres durante el comienzo de su maternidad se sienten solas por miedo a ser criticadas. "En la comunidad creamos un espacio seguro, un espacio donde las palabras que digas no serán juzgadas, un espacio que se dedica a enseñar; sino, a apoyar".

Empezar con miedo y seguir

Cuando Bebe comenzó con los videos de Youtube muchas personas cercanas la cuestionaron, sin embargo, dió el primer paso y grabó su primer video. Con miedo y pánico le di click para publicarlo y las primeras tres vistas fueron de ella, recordó.

"Yo no tenía muchas esperanzas pero lo quería hacer para disfrutar y divertirme", dijo Beba y estableció como primera meta abrirse a otras redes sociales, en ese momento fue Facebook. "Cuando llegue a mil seguidores fue increíble", compartió Beba y afirmó que todo se empezó a convertir en algo muy personal pero que compartía con una gran comunidad de madres.

Ser tenaz

"A mi la maternidad me hizo sentir plena en lo emocional, pero en cuanto al trabajo, este proyecto me hizo sentir plena y ayudó a crecer mi autoestima", expresó Beba, que observa este gran logro al paso de los años.

A raíz de la pandemia, Beba empezó a buscar qué cosas nuevas podría hacer, qué nuevos proyectos podía comenzar; y ahora, un año después tiene varios proyectos en puerta que le emocionan. "No importa si no sabes cómo hacerlo, porque puedes aprender, en caso de no aprender te puedes juntar con alguien que sabe o puede", confirmó Beba.

"Los hijos no son un pretexto, porque si acomodas las cosas se pueden ir logrando. Si no tienes dinero, puedes buscar a un patrocinador, empezar desde algo chiquito, empezar con cursos y si no, el bendito Youtube lo enseña todo", explicó Beba, y por último dijo: "Para empezar, no hay pretextos y yo les digo sean tenaces y eso enséñenles a sus hijos o hijas".