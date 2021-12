El problema continuo del color de piel (IV)

Como ocurre en gran parte del Caribe, las élites sociales tienden a tener un color de piel más claro y las razones de esto son numerosas. Históricamente, las familias de élite no solo son más propensas a remontar su ascendencia a los orígenes europeos, sino que también han tratado de mantener sus orígenes blancos a través de la práctica de "casarse con alguien claro". Sin embargo, esta práctica no se limita a la élite social; como sostiene Howard, "las ambiciones de ´casarse para aclarar la raza´ expresan la opinión ampliamente reconocida de que el matrimonio con una pareja más clara puede mejorar las relaciones sociales o aumentar las oportunidades para la descendencia al 'mejorar el color' de un padre de piel más oscura". Por lo tanto, un color de piel más claro no es solo un marcador de un alto estatus social existente, sino un indicador de futuras oportunidades sociales y económicas a través de un aumento social movilidad.

El valor estético de la blancura llega a todos los niveles de la sociedad dominicana y, como señala Howard, incluso el dictador dominicano Rafael Trujillo "recurrió a aclararse la piel con polvos cosméticos" para disfrazar su propia herencia africana. Sin embargo, durante su régimen, el antihaitianismo se trasladó más allá del ámbito de la idea hacia una ideología patrocinada por el estado que, según Sagás, era esencial para la supervivencia y el éxito del régimen político de Trujillo.

Trujillo capitalizó los sentimientos antihaitianos existentes y utilizó al vecino para el occidente para incitar el miedo y la fidelidad en los ciudadanos dominicanos. Convenció al ciudadano promedio de que solo él tenía el poder para protegerlos de "la ´africanización´ del país y las hordas ´etíopes´ de inmigrantes haitianos". El sur de los Estados Unidos estaba convencido de ver su color como un privilegio, tanto que evitaría que se unieran con los negros pobres en la agricultura. En contra de los ricos terratenientes que los explotaban a todos, los dominicanos de piel oscura podían sentirse "racial y culturalmente superiores" porque al menos no eran haitianos. La mayoría negra y mulata tenían pocas opciones al respecto; según Sagás podían aceptar una identidad india socialmente aceptada o elegir ser excluido de la sociedad.

La desafortunada realidad para muchos dominicanos de piel oscura, sin embargo, fue que incluso el consentimiento a la etiqueta de indio no fue suficiente para salvarlos de las crueldades extremas del régimen de Trujillo. Octubre de 1937 Trujillo ordenó la masacre de todos los haitianos que vivían en las zonas fronterizas; debido a que el tono de la piel de una persona a menudo era suficiente para matarlos, muchos dominicanos de piel oscura se encontraban entre los aproximadamente 20.000 a 30.000 muertos. La justificación oficial de la masacre era la preservación de la seguridad nacional, pero extraoficialmente la intención de Trujillo era cometer un genocidio racial. Incluso trató de repoblar las regiones fronterizas con refugiados de Europa del Este, Italia y Japón para "aclarar físicamente a la población".

Sin embargo, los mitos culturales de la República Dominicana como nación blanca e hispana han sobrevivido mucho más allá del asesinato de Trujillo en 1961. Por ejemplo, los libros de texto dominicanos actuales a menudo destacan los elementos indios y españoles de la herencia dominicana y, al mismo tiempo, enfatizan una historia de agresión por haitianos. El estudio de Sheridan Wigginton de 2005 sobre la representación de la negritud en los libros de texto de ciencias sociales dominicanos concluyó que la negritud está representada para los escolares dominicanos a través de estereotipos negativos y exagerados y un estatus social menos deseable; también se presenta como algo que puede corregirse mediante "blanqueamiento generacional". Estas influencias llevan a los niños dominicanos a "crecer, primero, despreciando y discriminando a los haitianos por sus atrocidades pasadas, segundo percibiéndose como hispanos de piel clara frente al negro haitiano, y tercero, rechazando la negrura como ajena y bárbara". También dan credibilidad a la ideología antihaitiana que los niños ven todos los días en la cultura popular.

El prejuicio dominicano inherente contra la negritud (es decir, los haitianos) también jugó un papel notable en las elecciones presidenciales de 1994 y 1996 como arma política contra el Dr. José Francisco Peña Gómez, un hombre considerado "un negro puro; es decir, tenía piel oscura y sin rasgos "finos". Si bien Peña Gómez tenía un amplio apoyo popular, su campaña finalmente no pudo resistir los inquebrantables ataques a sus presuntos orígenes nacionales por parte de sus oponentes, el sucesor de Trujillo Joaquín Balaguer en 1994 y Leonel Fernández en 1996. Aunque nació en República Dominicana, las campañas tanto de Balaguer como de Fernández acusaron a Peña Gómez de tener orígenes haitianos, y por lo tanto simpatías. Su lealtad a la República Dominicana fue constantemente cuestionada, y corrieron los rumores de que no solo estaba aliado con Haití, pero buscó su propia venganza personal por la masacre de Trujillo en 1937 que presuntamente mató a sus padres y lo dejó huérfano. Representaciones visuales de Peña Gómez enfatizaban sus rasgos físicos, exagerando los labios grandes y la piel oscura para asociarlo con la africanidad. Los ataques funcionaron, para gran decepción de Peña Gómez, quien lamentó el hecho de que el racismo debe jugar un papel tan importante en su derrota, a pesar de la abrumadora mezcla- raza electorado.

La política global de la belleza promulga una estética y una jerarquía nacida del ´pensamiento supremacista blanco´ y un ´blanco tiene razón´ que se ve reforzado por la construcción de un otro oscuro inferior. Las corporaciones multinacionales son activas y cómplices en el mantenimiento de esta jerarquía de belleza racista y colorista. Obtienen un beneficio económico considerable de la industria de la cirugía estética y la industria de aclarado de la piel de miles de millones de dólares que se alimenta de construir a las personas de color como feas, pero remediables. Las imágenes de "belleza" están politizadas. Para comprender estos procesos en el trabajo, Es importante deconstruir lo que Davis denomina los "regímenes disciplinarios y discursivos normalizadores de la cultura occidental".

La forma en que opera la política de la belleza es un ejemplo del fenómeno que Bourdieu describe como ´poder simbólico´ o ´violencia simbólica´. Sostiene que 'el poder simbólico es un poder que presupone el reconocimiento, es decir, el desconocimiento de la violencia que se ejerce a través de él. En la jerarquía de belleza global, las personas de color a menudo son cómplices del colorismo que las pone en desventaja, reproduciéndolo en su trato a otras personas de color, incluso dentro de sus propias familias. Además, muchas de las personas desfavorecidas por el colorismo no se dan cuenta de que la jerarquía de la belleza es una "construcción social arbitraria" que beneficia a las mujeres blancas justas y a las corporaciones multinacionales, pero tiene consecuencias perjudiciales para muchos que no cumplen con sus restricciones. jerarquía a través del blanqueamiento de la piel y modificaciones corporales, en lugar de rechazarla por completo. Esto hace que la política de representación sea más compleja, ya que algunas personas de color buscan sostener sus fundamentos racistas y coloristas.

Esta dicotomía de negrura y blancura es un ejemplo de lo que WEB Du Bois especificaría más tarde como "el problema de la línea de color". Esta línea de color fue el factor divisor que enfrentó a los tonos más claros con los más oscuros y comenzó la construcción social de lo que lo que hoy conocemos como raza. A pesar de las actitudes de la sociedad hacia aquellos considerados negros, los dueños de esclavos blancos tenían relaciones sexuales sin consentimiento con las mujeres africanas. Población blanca y negra.

Las personas de piel clara tenían mejores trabajos y muchas veces podían acceder a esos trabajos, en parte, afirmando ser blancos. De hecho, algunos afroamericanos eran tan claros que pudieron "pasar" (passing) o "escapar" de su "propia posición inferior" sin que la población blanca de ese momento lo supiera.

El estudio del colorismo sigue siendo fundamental. La manifestación del fenómeno sirve como prueba de la estratificación social basada en medidas raciales del tono de la piel que se remontan a antes de la abolición. El colorismo (arraigado en imágenes negativas, estereotipos profundamente arraigados de la belleza en blanco y negro y relaciones raciales subordinadas) ha crecido para dividir a la comunidad de maneras que enturbian el establecimiento de una sociedad justa. Debido a que el colorismo también se complica por el racismo, el clasismo y el sexismo, produce consecuencias confusas y paradójicas. El colorismo también tiene un efecto profundo en la vida de los adolescentes y los niños de color muy pequeños, ya que están expuestos a las ideologías relacionadas con el tono de piel, la raza y los privilegios.

En resumen, la complexión de la piel ha tenido un impacto en la vida, las oportunidades de vida y las elecciones de vida de las mujeres afrodescendientes durante siglos. La parcialidad de la tez de la piel ha sido un problema arraigado en la comunidad afroamericana. De manera más general, la tez de la piel tiene un historial de impactar las relaciones raciales en América. De hecho, las características positivas se atribuyen a las personas de piel más clara, mientras que las personas de complexión más oscura se clasifican con frecuencia en categorías estereotipadas y se les juzga severamente por su apariencia física. Existe la necesidad de unidad entre las mujeres negras y las personas no binarias de todos Sin embargo, es imperativo que los negros como grupo comiencen a discutir y actuar en contra de los problemas que afectan a la comunidad, a pesar del reconocimiento de estos problemas por parte de la sociedad en general.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Es parte de la colectiva AFROntera.

Twitter: @soyciguapa

