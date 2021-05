El "pretty privilege", ¿ser bonita de verdad es un privilegio?

La belleza como mandato de género afecta la autopercepción de las mujeres. ¿Alguna vez te has sentido mal por ver tu reflejo en el espejo?, ¿alguna vez te has entristecido porque tu apariencia no es igual a la de las modelos o actrices?, ¿piensas que si tu apariencia encaja con los estándares de belleza tu vida sería más sencilla? De eso habla el pretty privilege.

De acuerdo con The Urban Dictionary, el pretty privilege, o el privilegio de ser atractivo, se puede presentar cuando una persona tiene la posibilidad de obtener influencia, oportunidades o se vuelve más exitoso en la vida debido a su belleza.

Cinthya Roura lo describió como "el sesgo que tenemos en favor de personas ´atractivas´ y cómo este puede hacer que dichas personas se vean beneficiadas por la sociedad, y por ende, accedan a mejores oportunidades en sus vidas"

Para las mujeres, el privilegio de la belleza se enmarca dentro de todo un sistema patriarcal que define el valor de las mujeres a través de su corporalidad y su apego a las reglas morales del patriarcado. Por eso, se ha señalado que el privilegio de la belleza para las mujeres se relaciona con procesos personales y colectivos.

La belleza se suele asociar a características como una piel blanca y sin imperfecciones, estatura superior al promedio, delgadez, entre otras cosas. Mientras una persona más se acerca a estas características, más probabilidad tiene de ser considerada bella o bello.

¿Es realmente un privilegio?

Mucho se ha discutido sobre el llamado pretty privilege; incluso, se ha señalado que el privilegio de la belleza también afecta la autopercepción de las mujeres, debido a que el sistema patriarcal las somete a la presión de pertenecer a los estándares de belleza. De esta forma, aquellas mujeres con apariencia cercana a los estereotipos de belleza no solo tienen mayores oportunidades dentro de la sociedad, sino que también tienen menos posibilidad de enfrentar problemas de autoestima por su físico.

A pesar de lo que se sabe sobre el privilegio de la belleza, muchas mujeres han señalado que el pretty privilege tampoco beneficia a las mujeres con apariencia cercana a los estándares de belleza, debido a que se encuentran más expuestas al acoso y la hipersexualización.

La cuenta de Facebook Mishi Fem expresó en una publicación que el pretty privilege es una arma más del patriarcado:

¿Por qué mierda sería un privilegio que durante toda tu vida te cosifiquen y sexualicen a tal grado de considerarlo un "privilegio"? No existe el privilegio por ser bonitas: existen vatos con "amabilidad" selectiva y con poder para cosificarte y sexualizarte a su antojo.

Lee: Prohibirán en México la experimentación de productos cosméticos en animales

Actualmente, dentro de movimiento feminista se continúa formando la crítica hacia los estándares de belleza y plantenado a la diversidad en el centro de la discusión; especialmente, señalan la oportunidad de derrocar los estereotipos de belleza europeos y reconocer la diversidad racial.