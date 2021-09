El precio del liderazgo: 54% de las mujeres líderes se sienten exhaustas

No es novedad que las mujeres enfrentan una doble jornada laboral, la primera dedicada a las labores profesionales remuneradas, y la segunda dedicada al trabajo doméstico y de cuidados que realizan en sus hogares. El reporte Women in the Workplace, elaborado por McKinsey & Company , dio a conocer las dificultades de las mujeres para acceder y mantener un puesto de liderazgo, entre ellas, el sentirse exhaustas por la doble carga laboral.

Según el estudio, el 54% de las mujeres líderes reportaron sentirse exhaustas por tratar de cumplir en su trabajo, su casa y con el cuidado de sus hijos durante la pandemia. Este factor, junto con la brecha de género en la promoción laboral, alejan a las mujeres de los puestos directivos.

Mujeres Líderes en el Mundo

Por otra parte el Credit Suisse Research Institute (CSRI) elaboró un estudio en el que analizaba los equipos directivos de más de tres mil organizaciones de 56 países de todo el mundo. con lo que llegaron a la conclusión de que sólo nueve de los países analizados cuentan con un 30% de mujeres en puestos de liderazgo dentro de las empresas.

Aunque no es una noticia nueva que llegar a puestos de poder dentro de las empresas es un reto muy complicado para las mujeres por la brecha de género en los espacios laborales, ahora se estima que la pandemia por covid-19 agravó las brechas y puso a las mujeres trabajadoras en condiciones de mayor desigualdad frente a los hombres, debido a la doble jornada laboral que llevan a cabo.

Las oportunidades de liderazgo de las mujeres

Según el reporte Women in the Workplace, por cada 100 hombres promovidos o contratados en su primera posición de liderazgo solo 72 mujeres tienen la misma oportunidad. Esto se debe a la brecha de género que existe al inicio de la carrera laboral. Cerrarla implicaría agregar a un millón de mujeres en cargos directivos en los próximos cinco años.

Otro factor que influye en el menor porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo es el trabajo desde casa que han llevado a cabo durante esta pandemia.

"Las madres están claramente preocupadas por cómo este sesgo podría afectar sus carreras durante la pandemia por Covid-19. Tienen más del doble de probabilidades que los padres de preocuparse de que su desempeño sea juzgado negativamente por sus responsabilidades de cuidado", afirma el informe.

Durante la pandemia el 17% de las madres trabajadoras ha pensado en reducir sus horas de trabajo o cambiarlo por un trabajo menos demandante a causa de sus responsabilidades con sus hijos. Mientras que solo el 9% de los padres lo ha considerado.

Además, las mujeres en puestos de liderazgo tienden también a ser "las únicas" mujeres de sus oficinas, por lo que se sienten presionadas a estar siempre disponibles durante esta pandemia.

