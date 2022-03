"El pop sigue siento machista": Belinda; aún dudan de su trabajo, señala

La cantautora y actriz, Belinda, señala que el ambiente dentro del pop ha mejorado pero aún es machista, desde que comenzó su carrera como actriz cuando era menor de edad, le decían "las chicas querían ver a los chicos", así que les pedían a las actrices femeninas que se colocaran "detrás".

"Es totalmente injusto. Ha mejorado, pero aún es machista", lamenta la apodada "princesa del pop", dijo para Efe.

Incluso en la composición de sus canciones ponen a todos los que colaboraron, "como debe ser", -aunque sólo hayan puesto una palabra, lo que después hace pensar que ella no habrá hecho nada.

"Siempre es así, cuando a lo mejor la mujer ha hecho el 80 por ciento", lamenta.

Además, después de la separación con Christian Nodal fue sujeta a críticas en redes sociales, la cantante Belinda lamentó la violencia de género de la ha sido objeto en los últimos días, y acusó que tomaría acciones legales, contra personas públicas y medios de comunicación.

"FAN DE RIGOBERTA BANDINI"

Belinda se ha declarado fan de Rigoberta Bandini, la cantante y compositora española autora de temas como "Perra" o "Ay Mamá", convertido en el himno oficioso de las manifestaciones del último Día Internacional de la Mujer. "Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!", pide a través de Efe.

En los últimos tiempos su faceta musical ha estado más centrada en colaborar con otros artistas, como en 2021 en el éxito "Niña de la escuela" junto a Lola Índigo, una canción que aborda temáticas relacionadas con al experiencia de ser mujer.

"Me gustó desde el principio porque es diferente. En estas canciones urbanas nunca se había tocado ese tema de la fuerza de la mujer desde chica. Además me dio la oportunidad de estar en el estudio de Lola, que es una gran artista a la que admiro mucho como persona", comenta sobre lo que le llevó a ese proyecto.

Sorprende, sin embargo, que no haya publicado más álbumes desde que en 2013 lanzara el quinto disco de su carrera, "Catarsis".

"Cuando hago un disco, me meto al 100 por 100. Tengo que tener inspiración y encontrar el porqué y, simplemente, no era el momento. No tengo otra respuesta", se limita a alegar con respecto a ese largo lapso de tiempo.

Confirma a continuación, no obstante, que "no habrá que esperar mucho" para volver a disfrutar de un LP con su firma. "Esto muy inspirada", señala tras confesar que su trabajo en la serie Bienvenidos a Edén ha tenido mucho que ver con este nuevo estado y emplaza a sus seguidores a las novedades "que se van a escuchar muy pronto".

Belinda se encuentra actualmente en en España, para la grabación de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", en la que encarna uno de los papeles destacados, ha devuelto a la estrella del pop mexicano Belinda a sus raíces, el país donde nació, y también a encontrar la inspiración para trabajar en su primer álbum desde 2013 y a nuevas ilusiones.

También anunció que recibe con alegría la sugerencia de protagonziar a Gran Vía tras su debut en 2019 en ese ámbito con Hoy no me puedo levantar, que representó en México. "Los musicales son maravillosos y Hoy no me puedo levantar ha sido mi favorito. Ojalá lo pudiera hacer aquí", suscribe.

Recuerda que escuchaba las canciones de Mecano desde que vivía con sus padres, esta ha sido uan de las tantas cosa de España que la han seguido a México. Cuenta que ha pasado más tiempo en España delo que se cree:

"Esta es mi casa y lo seguirá siendo siempre, por mis raíces, por la música que escucho, por mis padres y por la comida", subraya, antes de asegurar que "esté donde esté, en su casa la tortilla de patata, el jamón serrano y el ´pa amb tomàquet´ son de ley".