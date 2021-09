El pensamiento feminista antes de Octavio Paz

El investigador del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, Guillermo Sheridan aseguró en una entrevista a Milenio que Octavo Paz fue "el primer pensador que habló en México de pensamiento feminista".

Octavio Paz nació en el 31 de marzo de 1914, justo cuando se comenzó a gestar la primera ola del feminismo en México, el pensador mexicano tenía apenas dos años cuando se celebró el primer Congreso Feminista en Merida Yucatán, en 1916, organizado por la profesora Consuelo Zavala, al que asistieron 700 mujeres, entre ellas profesoras; siendo falsa la aseveración del intelectual Sheridan.

¿PAZ EL PRIMER PENSADOR FEMINISTA?

"Yo diría, en todo caso, que no hay que perder de vista, no hay que olvidar, que el primer intelectual, el primer pensador que habló en México del pensamiento feminista, de la mujer en la vida pública, fue Paz. Desde los años 60, en uno de sus libros, ya está haciendo un encomio, una celebración no solo de la libertad femenina, sino del movimiento de la liberación feminista", dijo Guillermo Sheridan a Milenio.

En reacción al planteamiento de Sheridan en que Octavio Paz fue el primer pensador feminista hubo diversas críticas en redes sociales.

Entre ellas, estuvo la de la colectiva de mujeres antrop-históricas, quienes hicieron un recuento de las primeras pensadoras que hablaron en México del pensamiento feminista.

Una de las primeras pensadoras fue Laureana Wright quien nació en Taxco, Guerrero en 1846. Sus escritos abordaron la igualdad de género en México. Además fue fundadora y directora del periódico "Las Hijas de Anáhuac" que después se llamó "Violetas del Anáhuac", donde abordaba temas sobre las mujeres mexicanas, señaló la colectiva.

En 1915, en Yucatán, Hermila Galindo ya tenía un discurso feminista con la revista "Mujer Moderna", donde habla del voto femenino y la libertad sexual de las mujeres.

En esa época, la maestra y poeta Rita Cetina fundó "la Siempre Viva" junto con otras maestras de primaria con las que coincidían en pensamientos feministas.

En Yucatán también se distinguió el papel del gobernador, Salvador Alvarado, quien aprobó leyes para el beneficio de las mujeres y fue pieza clava para el Primer Congreso Feminista en 1916.

En el Primer Congreso Feminista, se revisaron temas como el voto femenino, propuesto por Elvia Carrillo Puerto, la educación para las niñas, y cuestionamientos al matrimonio por Hermila Galindo.

El colectivo cierra su hilo de Twitter diciendo que "desde Laureana (1891) hasta Elvia y Hermila (1916), las mujeres ya hablaban de feminismo en México. Mientras Octavio, su héroe, todavía estaba así... "(haciendo referencia a un feto).