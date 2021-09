El peligro de no expresar lo que sentimos (Foto: Pexels)

Las relaciones y los vínculos son un factor que determinan nuestro día a día; en ocasiones, existe una química inmediata entre dos personas, en otras, los lazos se van construyendo con comunicación y confianza. Sin embargo, son un factor determinante para cada persona.

Con el paso del tiempo, las relaciones se van haciendo más profundas, íntimas y muchas veces más, más complejas. La incapacidad de expresar nuestros sentimientos puede ocasionar malentendidos o decepciones, pero, ¿a qué se debe?

"La vulnerabilidad puede dar mucho miedo", escribió Rocío A. Guerrero para La Tercera y explicó que muchas veces da miedo expresarse por ideas pre construidas sobre las probabilidades del qué sucederá, pero sin ninguna seguridad. A veces, el temor a ser vulnerable no permite fluir ni esperar a ver cómo pueden suceder las cosas, sostuvo.

Sin embargo, todos los seres humanos cambiamos, al igual que el contexto y sus circunstancias. "A veces es más fácil aferrarse a esas ideas que crecieron en la mente y no salir de ellas", explicó Guerrero; pero, las posibilidades de ser sinceros es una oportunidad de liberarse y permitir nuevas oportunidades. No obstante, para muchas personas es un sinónimo de perder o ceder control o poder, y por ello, prefieren no decir nada.

Ante esta idea, Guerrero afirmó que quedarse callado es una desventaja y una la puerta a un juego poco sano y divertido. El no expresarse es colocar una muralla ante las otras personas y una misma porque evitamos enseñar los sentimientos y limitamos la vulnerabilidad.

Por ello, la comunicación es vital, es una forma de no quedarse atrapada en una olla hasta que explote. El diálogo abre nuevos espacios, algunos pueden ser incómodos, pero la mayoría serán enriquecedores y permitirán acomodar lo que no estaba funcionando, afirmó Guerrero.

Por último, verbalizar es una herramienta que puede dar más claridad, es una posibilidad de autoconocimiento, responsabilidad, oportunidad para generar nuevos acuerdos y vínculos más sinceros con personas importantes. "Comunicar es darle una oportunidad a la sorpresa y al azar para que las cosas ocurran", concluyó Guerrero.

Con información de La Tercera

