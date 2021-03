"El nueve nadie se mueve", mujeres se suman al paro nacional

Este 2021 las mujeres mexicanas convocaron a realizar un paro nacional igual al del año pasado, que se realizó bajo la consigna "El 8 todas a las calles y el 9 nadie se mueve". El paro tuvo la intención de demostrar cómo sería la cotidianidad sin las mujeres en el trabajo, en las escuelas, en las calles, e incluso, en los hogares.

Debido al confinamiento por la pandemia de covid-19, este año se convocó a no utilizar las redes sociales, no asistir a clases virtuales, no trabajar presencial o virtualmente y no realizar tareas del hogar.

Diversas organizaciones y colectivos feministas se sumaron al paro del 9 de marzo y lo informaron a través de sus redes sociales.

COLECTIVA MIJÁ SE UNE AL PARO NACIONAL. No tomamos un día de asueto; queremos hacer visible la ausencia de las mujeres... Publicado por Colectiva feminista MIJÁ en Martes, 9 de marzo de 2021

Asimismo, se invitó a las estudiantes a realizar un paro en sus actividades académicas. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México emitieron comunicados pidiendo al profesorado que no existieran represalias contra las estudiantes que faltaran a clases.

A través de redes sociales se viralizó una imagen con la que las mujeres pidieron que, a pesar de su ausencia en redes, sus amistades continuara enviandoles mensajes, para concientizar sobre su ausencia.