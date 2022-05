El momento incómodo que vivió Shakira con Adal Ramones

A mediados de 1996, Shakira fue invitada al programa “Otro Rollo” donde Adal Ramones le haría una entrevista, al principio se habló de la carrera de la cantante colombiana no obstante, Adal empezó cuestionarla sobre su vida amorosa, pues le dijo que describiera a su ‘hombre perfecto’, además le preguntó por la medida de su cintura, a lo que ella contestó que no se sentía atraída por los varones que se fijan sólo en esa parte de su cuerpo.

Luego de esta situación, el conductor intentó poner la mano en la cintura de Shakira, ella sin pensarlo lo sostuvo de la muñeca para que no la tocara. Fue así como, mientras la audiencia reía, Adal le pidió que hiciera lo mismo con él: “Tú me agarras a mí y yo no digo nada, mira agárrame”, indicó.

Al escuchar esta propuesta, Shakira respondió: “Es que yo no quiero tocarte, quién dijo”. En ese momento, el conductor le hizo otra pregunta para saber si su cintura realmente medía 60 cm. Después la siguió cuestionando sobre su pareja perfecta, y ante las aparentes insinuaciones, ella le dijo: “No, no, ni te acercas”.

"No quiero tocarte": La vez que Shakira "puso en su lugar" a Adal Ramones por poner la mano en su cintura pic.twitter.com/KsRglzH4tV — Lo + viral (@VideosVirales69) May 8, 2022

Al momento de la entrevista, Shakira tenía 19 años y estaba promocionando su disco ‘Pies Descalzos’, que había publicado tan solo un año antes, y, por su parte, Adal tenía 35 años de edad.

Distintas colectivas feministas han declarado que el acoso está tan normalizado que el conductor pensó que tenía el derecho de tocarla, aunque ella estuviera diciendo claramente que se sentía incómoda, así mismo, señalaron que el público no dimensionó la agresión por lo que sólo se rieron de la situación. Finalmente, afirman que Shakira manejó la situación de la mejor manera para ponerle un alto y visibilizar su molestia.

