"El maquillaje no debería tener género": Mika Aslan, "drag queen"

El maquillaje no debería tener género (Foto: Pexels)

"El maquillaje me brindó seguridad, imaginación y talento. Amo como soy, amo maquillarme, amo mi feminidad y todos los aspectos de cómo la he vivido", compartió Mika Aslan, gestor cultural, director creativo, drag queen y make up artist, en entrevista para La Cadera de Eva.

Inicios en el maquillaje

Mika tuvo sus primeros acercamientos con el maquillaje a partir del teatro, las artes visuales y la escultura, técnicas que demandaban atención, cuidado y precisión. "A partir de ahí me di cuenta que era una facilidad para mí y empecé a experimentar en mi rostro", compartió.

Comenzó a ver videos en Youtube donde aprendió a cómo usar cada maquillaje y las funciones de cada brocha. Después de dos años de ver y aprender por medio de videos y experimentación tomó un curso de maquillaje que le sirvió para reafirmar sus conocimientos.

Maquillaje como una herramienta

"El maquillaje me ha ayudado a romper estereotipos y estigmas", expresó Mika. En su familia no era común ver que un hombre se maquillara, pero con el paso del tiempo su mamá, sus tías y sus primas comenzaron a pedirle consejos y ayuda. "El maquillaje también me sirvió para reafirmarme como una persona homosexual, para expresarme con cosas fantásticas y proyectar mis ideas", explicó Mika.

Por otro lado, el maquillaje lo acercó con su feminidad, y afirmó que todas las personas tenemos un lado femenino y masculino. Romper con los estigmas de género nos ayudaría a construir una sociedad con menos prejuicios y mucho más equilibrada y respetuosa, compartió en la entrevista.

Entre mayo de 2020 y abril de 2021 se han registrado 87 crímenes de odio a la comunidad LGBTQ+ en México. De acuerdo con la Fundación Arcoíris, Morelos, Veracruz, Baja California y Chihuahua son los estados con mayor índice de estos crímenes.

Los integrantes de la comunidad suelen ser víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQ+ el 37 por ciento de las agresiones a la comunidad es en contra de los hombres homosexuales.

Rechazo a la feminidad

"Entre los hombres a veces buscamos al más masculino, al más varonil, al que no es afeminado", Mika explicó que dentro de la comunidad gay también existen actos machistas y misóginos y en ocasiones el rechazo a lo femenino es muy visible; pero él afirma que el maquillaje lo ayudó a encontrarse a sí mismo.

"Físicamente cumplo un estereotipo de macho con barba y alto; con mi maquillaje rompo el estereotipo, al pintarme las uñas rompo con esa idea o regla. Esto me ha ayudado a ser más seguro y creo que el maquillaje puede ayudar seas o no seas gay. Te ayuda a reafirmarte, a valorarte y darte más seguridad".

Crear obras de arte

Ser drag queen ha sido un reto para Mika ya que se cree que deben convertirse en "mujeres perfectas", pero él disfruta con experimentar en su rostro, practicar diferentes técnicas e ideas de maquillaje y hacer diferentes obras de arte en su rostro.

"El maquillaje tiene muchas vertientes, se puede hacer algo muy editorial o algo muy artístico. Es una forma de poder sacar demonios o alegrías. Te permite volar y soñar dentro de tu mundo. Quitarle el género al maquillaje es una herramienta para la expresión misma".

Por último, Mika invita a cada persona a intentar experimentar con el maquillaje de la forma que cada uno prefiera, pero desde el corazón. "A veces no tenemos un lienzo o no queremos que una obra dure tanto, entonces nuestro cuerpo es perfecto para crear algo".