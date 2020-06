El logro histórico, homosexuales no podrán ser despedidos en EU

La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que las protecciones federales contra discriminación por razón de sexo en el trabajo también ampara a las personas homo sexuales. Esta decisión fue un logro histórico.

En Estados Unidos si eras homosexual podías casarte por la mañana y en la tarde podías ser despedido, escribió Adam Liptak en The New York Times. La decisión logró una lucha de años que llevaban los defensores de los derechos de los homosexuales. Los derechos laborales eran más difíciles de hacer valer que el matrimonio entre personas del mismo sexo.



El fallo lo dio una corte conservadora

El fallo de 15 de junio provino de un tribunal conservador. La sorpresa fue que el fallo vino del juez Neil M. Gorsuch, quien fue nombrado por Trump. Fue una decisión con seis votos a favor y tres en contra. La Corte estableció que la ley federal de 1964 prohíbe la discriminación por sexo o género y que eso incluye a las minorías sexuales.

"Hoy debemos decidir si una persona puede ser despedida simplemente por ser homosexual o transgénero", dijo la Corte en su fallo. "La respuesta es clara".

"Los límites de la imaginación de los redactores no son una razón para ignorar las demandas de la ley", añadió.



Esta fue una victoria para la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales) y sus aliados, y un revés para el presidente Donald Trump, que había defendido que la norma de 1964 se limitaba a prohibir la discriminación de una persona por ser hombre o mujer.

Al respecto, el presidente estadounidense dijo "He leído la decisión y algunas personas estaban sorprendidas", señaló. "Pero así lo han determinado y viviremos con su decisión.

"De eso se trata. Vivimos con la decisión de la Corte Suprema. Muy poderosa. Una decisión muy poderosa, en realidad", añadió.



Una nueva era para la comunidad LGBI+

Estados Unidos no tiene una ley federal que ampare a a la comunidad LBTI+ en situaciones de discriminación y vivienda.

Lo más aproximado es la Ley de Derechos Civiles de 1964, una legislación trascendental en la historia del país que continúa siendo el marco de referencia en cuanto a derechos civiles y laborales y que en su Título VII prohíbe la discriminación por "raza, color, religión, sexo y origen nacional".

De ahí que la decisión de la Corte Suprema anunciada este lunes sea tan relevante.

Lo que sorprende es que en más de la mitad de los estados del país del norte no haya protecciones par la comunidad. Por ello, grupos de activistas consideraron que le ley de 1964 debe servir como protección federal contra la discriminación.

Aunque aún quedan algunos temas pendientes como como el uso de baños, vestuarios, deportes, pronombres y objeciones religiosas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante las cuales el juez Gorsuch respondió que el fallo de la corte fue limitado. "No pretendemos dirigirnos a baños, vestuarios o cualquier otra cosa por el estilo", escribió. "Si otras políticas y prácticas pueden o no calificar como discriminación ilegal o encontrar justificaciones bajo otras disposiciones del Título VII son preguntas para casos futuros, no estos".

