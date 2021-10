¿El lenguaje inclusivo es impronunciable?

Utilizar el lenguaje inclusivo es importante para visibilizar a las personas trans y no binarias. Foto: Pexels

La Real Academia Española volvió a posicionarse contra uso del lenguaje inclusivo a través de sus redes sociales. En una consulta a través de la cuenta @RAEInforma, la Academia señaló que el uso de la "x" como una forma inclusiva del lenguaje es "innecesaria e impronunciable".

#RAEconsultas Por otro lado, el uso de la letra «x» como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario (e impronunciable), pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. 2/2 — RAE (@RAEinforma) October 11, 2021

Esta no es la primera vez que la RAE establece su postura frente al uso del lenguaje inclusivo, no sólo respecto al uso del "x" y la "e", sino a la inclusión del femenino. Desde 2019 estableció que el uso del masculino no invisibilizaba a las mujeres y que debía aplicarse para "referirse a individuos de uno u otro sexo".

#RAEconsultas Ese uso genérico del masculino gramatical no invisibiliza a la mujer. Es un mecanismo del sistema lingüístico establecido por evolución a lo largo de la historia de la lengua, y no es fruto de una decisión consciente de ningun colectivo de hablantes. — RAE (@RAEinforma) September 30, 2019

#RAEconsultas Cuando el referente es indeterminado o inespecífico (cualquier persona), se usa el masculino gramatical con valor genérico, esto es, referido a individuos de uno u otro sexo. (1/2) — RAE (@RAEinforma) November 8, 2019

¿Realmente es impronunciable?

Respecto al tema, la comunicóloga Ximena Ochoa, nos explica que un punto importante sobre lo que expresa la RAE, es que en el dialecto español la "x" tiene diferentes sonidos, principalmente en España. Sin embargo, en el español mexicano esta letra tiene diferentes variedades de sonido, lo cual la hace más funcional para aplicarla como parte del lenguaje inclusivo.

"Creo que hay una resistencia de la RAE por no perder el status quo, por no perder el control Siento que eso responde a porqué la RAE nunca ha entendido que la lengua está viva. Si bien deben existir reglas para un entendimiento común, es cierto que la lengua evoluciona, que no es estática. Responde a contextos y necesidades importantes."

Para Ximena Ochoa, no se trata de generar confrontación con la RAE, sino de comprender cuál es su función y darle importancia a las academias lingüísticas en otros países, ya que existe una mayor apertura y facilidad para aplicar el lenguaje inclusivo desde otras perspectivas.

El lenguaje es variable y el uso de otras formas para incluir a las personas que no se identifican con ningún género es importante, ya que nos permite nombrarlos como parte de la realidad. La lucha por sus derechos comienza con su reconocimiento y eso sólo es posible a través del lenguaje.