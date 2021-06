El lado oscuro de los orgasmos femeninos, lo que nadie te cuenta

En la pornografía suele representarse al orgasmo femenino como un clímax súmamente placentero, dode muchas veces está presente la eyaculación femenina, también conocida como "squirt", sin embargo, el orgasmo no es como nos lo pintan.

La sexualidad humana es sumamente compleja y un error común es reducirla a la penetración y el orgasmo. Aunque todo en los medios de comunicación indique que el orgasmo es algo perfecto, lleno de fuegos artificiales internos, la realidad es que también tiene su lado oscuro y es momento de hablar al respecto.

¿Ya experimentaste tu primer orgasmo?¿Te es más complicado llegar al clímax con tu pareja? ¿Tus orgasmos no superan tus propias expectativas? En esta nota te contaremos todo lo que nadie te dice sobre los orgasmo femeninos:

No siempre es exponencialmente placentero

Todos los orgasmos son diferentes, y aunque el porno nos enseña que el clímax es un momento de extremo placer, lo cierto es que no siempre se trata de un momento masivamente placentero. En realidad, existen orgasmos que no son placenteros ni benéficos.

Según algunos científicos existe una clase de éxtasis que muchas personas no desean porque les hace sentir culpables o avergonzados. Un estudio, publicado en "Archives of Sexual Behavior", recogió datos de más de 700 personas sexualmente activas y descubrió una variedad sorprendente de razones por las que no habían disfrutado como deberían haberlo hecho.

Los expertos aseguran que su investigación va en contra de la idea común de que el sexo que provoca un enorme orgasmo es automáticamente bueno. "El éxtasis es una reacción física y no siempre refleja el estado mental o el nivel de disfrute de alguien", explican en "The Daily Mail".

Por otra parte, expertos aseguran que cuando una pareja se siente obligada a mantener relaciones sexuales, también es probable que el orgasmo al que lleguen las mujeres no sea del todo placentero y difrutable.

La anorgasmia

Contrario a lo que nos enseña la cultura porno, llegar al orgasmo no es tan sencillo, muchas mujeres se enfrentan a la anorgasmia, una disfunción sexual que impide a las personas llegar al orgasmo. En México el 80% de las mujeres la padecen.

Para las mujeres, disfrutar de la sexualidad es mucho más complicado. Tan sólo en México, se estima que el 40% de las mujeres que viven en ciudades y el 80% de las mujeres que viven en áreas rurales se enfrentan a la anorgasmia.

En realidad esta es una de las disfunciones sexuales más frecuentes en mujeres. Aunque a lo largo de su vida, las mujeres sienten la ausencia del orgasmo por breves periodos de tiempo, conocidos también como lapsos que surgen como consecuencia de hechos importantes (como el parto), la anorgasmia generalizada es una disfunción sexual.

Las fallas de la educación sexual frente al orgasmo

Pese al progreso de la educación sexual y la liberación sexual femenina, aún existe mucha desinformación entre las mujeres y muchos tabús. Lo anterior conlleva a que las mujeres no tengan acceso a la información necesaria para conocer y disfrutar de su propia sexualidad, y por lo tanto, no tengan acceso a conocer y disfrutar del orgasmo.

