El lado machista y homofóbico de Vicente Fernández

Vicente Fernández "El Charro de Huentitlán" fue despedido este 12 diciembre. Ha sido reconocido como uno de los cantautores más famosos de México.

"El Chente" como le dicen algunos, vendió más de 75 millones de discos en su trayectoria. Ha sido admirado y reconocido por los mexicanos, sobre todo porque sienten una cercanía con él, lo han considerado como "el hijo del pueblo".

"Siempre ha estado con los pobres", dijo en un noticiero uno de sus seguidores. Sin embargo, Vicente Fernández tuvo algunos actos que nos dejan ver su lado machista y homofóbico.

RELACIONES FUERA DEL MATRIMONIO

Se ha dicho que Vicente Fernández tuvo una relación fuera de su matrimonio con la actriz Patricia Rivera. Pese a esto, "El Charro de Huentitlán" dijo en varias ocasiones que "Doña Cuquita" era el amor de su vida. Patricia Rivera tuvo los reflectores con la película "El arracadas", pese a que en 1976 fue Miss México.

RECHAZÓ UN HÍGADO POR SER DE UN HOMOSEXUAL

Vicente Fernández rechazó un transplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual.

"Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije: ´Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'", dijo en entrevista.

Se operó cuando encontró otra alternativa para tratar su enfermedad. Este incidente puso en evidencia el estigma y los prejuicios que existen contra de la comunidad LGBT.

NO SOPORTABA A JUAN GABRIEL

En la biografía no autorizada "El Último Rey", la autora Olga Wornat señala que tanto Vicente Fernández como Juan Gabriel tenían una mala relación. En mayor medida por la homofobia que había presentando Fernández.

En una ocasión Vicente Fernández plantó a Juan Gabriel en una entrevista. Desde entonces, el "Divo de Juárez" prohibió que Fernández cantara canciones suyas.

De acuerdo con la autora, tenía un estereotipo de macho mexicano. No toleraba compartir música regional con alguien "amanerado" como Juan Gabriel.

"Él no soportaba a Juan Gabriel, porque era gay y "Chente" era un hombre de otra época y tenía mucha cosa de homofobia, esto me lo confirma Javier Rivera, que fue representante de muchos artistas mexicanos que los llevaba de gira por Estados Unidos. Era un hombre cautivo de otra época", explicó la autora.

ACOSO SEXUAL

A inicios de este años se hizo viral una denuncia en TikTok, la joven descubrió que en una foto tomada en 2017, Vicente Fernández le había tocado un seno.

"Esta foto fue toma en 2017, y la razón por la que mi expresión no sale incómoda (o molesta) no es porque me gustó, sino porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que busqué las fotos con mi mamá", dijo una joven en TikTok tras darse cuenta que fue violentada sexualmente por Vicente Fernández, el video fue borrado de la cuenta.

"Después de eso me sentí súper violentada y súper enojada con él y este tipo (sujeto) es un pervertido y por alguna razón todos lo defienden.... Sé que es un gran tema y por eso publico esto, no me importa si es Vicente Fernández, él no debía tocar sin mi permiso y en especial en esa área también estoy segura otras mujeres han vivido lo mismo", dice la joven.

MUERTE DE VICENTE FERNÁNDEZ

Vicente Fernández falleció a los 81 años, en un hospital en la ciudad occidental mexicana de Guadalajara, según una publicación en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo al comunicado, Fernández habría falleció a las 6:15 a.m. de la mañana. Su cuerpo fue trasladado a una funeraria de esa ciudad, donde se encuentra actualmente.