El inspirador discurso de Yalitza Aparicio como embajadora de la UNESCO

"Sí, sí soy feminista porque busco una equidad de género. Soy una indígena orgullosa que busca el rescate de las lenguas indígenas, que busca el derecho de estas comunidades indígenas y una igualdad de oportunidades en todo. No quiero que exista la discriminación por pensar diferente, por tener un físico diferente y una cultura diferente. Por ser diferentes no debemos de ser discriminados".

Es un fragmento del discurso de la actriz oaxaqueña durante su nombramiento como embajadora de Buena Voluntad para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

En su discurso, Yalitza tocó temas como el feminismo, los derechos de las comunidades indígenas y el cuidado del medio ambiente.

"Soy una mujer indígena orgullosa"

"Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena, aunque me apena haber perdido el derecho de aprender mis lenguas, no lo atribuyo a que mis papas lo hayan hecho con la atención de negármelo, simplemente creyeron que era la mejor manera de protegerme ante la discriminación; discriminación que existen en muchos países, porque desafortunadamente no tenemos un conocimiento de estas comunidades indígenas que son parte de nosotros. Esperemos que en algún futuro se pueda erradicar esto, que aprendamos a convivir en sociedad de la mejor manera, que aprendamos de estas comunidades que nos enseñan demasiado", dijo la oaxaqueña.

"Hay que cuidar la tierra porque comemos de ella"

En el tema, contó que desde pequeña aprendió sobre el cuidado del medio ambiente, "que es algo que también trabaja la UNESCO".

"Fueron valores que me inculcaron desde pequeñas", señaló, y recordó la frase de su abuelo: "Hay que cuidar de la tierra, porque comemos con ella".

"Sí, sí soy feminista"

Desde que protagonizó la película de Alfonso Cuarón, ROMA, la actriz comentó que ha venido trabajando temas relacionados con la equidad de género y contó su anécdota de cuando, en Londres, le preguntaron si era feminista o no.

"Divague entre decir si era feminista o no, y en ese momento dije que no porque yo había crecido en un contexto donde nos decían que las mujeres éramos superiores a los hombres y yo no quería hacer eso, porque en mi mente decía tengo hermanos, tengo sobrinos y alguna vez tendría hijos y no quiero que se voltee la situación. No quiero que esta discriminación de género por la que la pasamos las mujeres, la lleguen a pasar ellos, lo único que quiero es que exista la equidad de género, que nuestros derechos sean respetados de igual forma. Y ahora digo sí soy feminista porque busco una equidad de género".