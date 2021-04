"El gasto no alcanzó, dejé de estudiar para que mi hermana terminara su carrera"

"No es que no quiera estudiar", 2.1millones de mujeres abandonaron la escuela por covid-19. Foto: Pexels.

Belina Natalia estaría cursando el segundo año de preparatoria, pero debido a la pandemia por covid-19 tuvo que abandonar los estudio; como ella, se estima que 2 millones 146 mil 319 mujeres de entre tres y 29 años han abandonado la escuela a causa de la emergencia sanitaria.

"La dejé porque inició la pandemia y mi escuela era de paga entonces no alcanzaba el gasto, no es por que no quisiera estudiar", cuenta Belinda Natalia Rosillo González, quien lleva un año sin estudiar formalmente la preparatoria.

La crisis económica a consecuencia de la pandemia ha afectado a las familias mexicanas, y con ello, a las mujeres. Para Belinda la principal consecuencia fue tener que dejar temporalmente la escuela, ya que su padre no podía pagar su colegio:

"Quien me pagaba mi escuela era mi papá, entonces ya no le pagaban muy bien. Tengo otra hermana que igual está en escuela de paga pero ella está cursando la universidad, ella tiene que estar estudiando porque ya es su carrera, no podía mi papá con el poco dinero que ganaba pagarnos la escuela a las dos", dijo

81% de las personas que no se inscribieron en el actual ciclo escolar son mujeres

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que la pandemia ha tenido un impacto diferenciado en las mujeres mexicanas. El desarrollo académico de las mujeres es una cuestión que se ha obstaculizado debido a la emergencia sanitaria, el 81% de las personas que no se inscribieron al actual ciclo escolar (2020-2021) son mujeres.

"Me estoy preparando para mi examen, dejé de estudiar en marzo y todo ese tiempo del año 2020 me la pase haciendo labores de casa. La verdad que pasó muy rápido el tiempo", dice Belinda Natalia respecto a la forma en la que ha invertido su tiempo.

La joven afirma que el no estar tomando clases ha afectado su desarrollo académico, principalmente, afirma que no es lo mismo estudiar bajo la guía de un profesor a estudiar por cuenta propia, "no es lo mismo estudiar por tu parte a que un maestro te enseñe y pues si lo descuide porque también deje de hacerlo", dijo.

Mujeres dedican más tiempo a las tareas de cuidado

De acuerdo con datos oficiales, a causa de la pandemia por coronavirus 2 millones 146 mil 319 mujeres de entre tres y 29 años han abandonado la escuela, principalmente porque sus padres no las dejaron seguir estudiando, tuvieron que encargarse de las labores de cuidado y del hogar, se embarazaron, se casaron o se juntaron.

La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, reveló que 1 millón 600 mil 328 niñas, adolescentes y adultas no continuaron en la escuela en este ciclo escolar por embarazarse, casarse o unirse con su pareja; 503 mil 536 porque debían dedicarse a los quehaceres del hogar o cuidar a algún ser querido, y 42 mil 455 porque sus familiares no las dejaron estudiar.

Por otra parte, el confinamiento ha afectado el desarrollo académico de las mujeres, debido a un incremento en las tareas dentro del hogar. Tal es el caso de Ilse, una estudiante de universidad que ha tenido que inscribir menos cantidad de materias por la necesidad de cubrir las tareas del hogar.

"Debería estar cursando seis materias, pero solo estoy tomando tres porque debo ayudar en las tareas del hogar y además apoyar a mis hermanos menores que están tomando clases a distancia", cuenta Ilse.

La madre de Ilse se quedó sin trabajo a causa de la pandemia, por lo que ahora ella debe trabajar medio tiempo, esa es otra de las razones por las que disminuyó el número de materias inscritas.

"La verdad ha sido muy difícil estudiar en línea, en la casa siempre hay alguna otra cosa que hacer, y es difícil concentrarse con tanto ruido o por tener el pendiente de que debes cumplir con otras obligaciones [...]Me preocupa estresarme aún más en la escuela ", cuenta Ilse.