¿El feminismo terminó con la comedia? Hay series y stand up que demuestran lo contrario

"El feminismo ha perjudicado la comedia", "ya no se puede reír de nada", es un comentario habitual en estos días por parte de muchos conforme la ola feminista se ha afianzado y tomado fuerza, pero ¿qué tan cierto es esto?

¿Ya no podemos divertirnos? ¿La deconstrucción y el feminismo hacen que ahora todo sea "políticamente incorrecto"?

En La Cadera de Eva reunimos algunos ejemplos de series y stand up que demuestran que la comedia no ha muerto:

Stand up:

Nanette - Hannah Gadsby

Comenzar estas recomendaciones con Hannah Gadsby no es casualidad: ¿Por qué burlarse de sí mismos es una gran terapia y hasta qué punto es aceptable si somos gordofóbicos, homofóbicos con nosotros mismos?

La comediante australiana hace reír e indignarse al mismo tiempo con un final conmovedor.

Estupidez compleja - Malena Pichot

Desde argentina, las risas culpables abundan cuando Malena Pichot toma el micrófono.

La comedia es honesta, por lo que Pichot habla sin tabúes y abiertamente sobre la vida diaria, el feminismo y también el machismo implícito.

Zona Rosa - Manu NNA, Ray Contreras, Ana Julia Yeye y Pablo L. Morán

Manu NNA, Ray Contreras, Ana Julia Yeye y Pablo L. Morán, cuatro mexicanos de la comunidad LGBT, presentan un especial que no sólo habla de preferencias sexuales, sino que la vida diaria, de ciudad, los cambios de look, el no ser femenina y enfrentarse a un mundo lleno de prejuicios.

Para no hacer corajes por la pintura de un ranchero a caballo ponte a ver #ZonaRosa. pic.twitter.com/nTdsyeWbhP — Casa Comedy TV (@casacomedytv) December 11, 2019

Series:

Glow

¿Lucha libre, comedia y feminismo? Sí, en esta serie en la que todas las protagonistas son mujeres hay mucho de ésto.

De manera divertida y una serie de carcajadas, Ruth, una actriz frustada, y otras mujeres que van a un casting narran cómo abrirse camino en un ambiente masculino y sexista: el wrestling.

Fleabag

Fleabag es una mujer de contrastes como cualquiera, ególatra, divertida, espontánea, feliz, sin prejuicios pero con traumas y relaciones tóxicas ha conmovido a más de uno. Esta joven que vive entre la carisma y la antipatía, puede sacarte más de una risa porque la vida no es perfecta y ella lo sabe, tiene ideales feministas pero a veces no es congruente y va aprendiendo.

Bojack Horseman

En sus 70 episodios de comedia animada, llena de humanos, animales antropomórficos y un mundo realista, podemos reír de la cultura pop mientras reflexionamos.

La serie presenta temas relevantes de actualidad bajo una historia muy inteligente siendo críticos y riendo un poco de la -a veces- cruel realidad.

fmma