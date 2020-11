"El feminismo que excluye a las trans no es feminismo"

La comunidad transexual no solo ha tenido que luchar contra el sistema patriarcal que violenta a las mujeres, sino que también ha pasado por un tortuoso camino para no ser excluida por algunos grupos sociales —como colectivos feministas— que no los consideran parte de su lucha (aunque ellos se reconozcan como tal).

Prueba de ello es el término "TERF", acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist que en su traducción literal al español significa "Feminista Radical Trans-Excluyente". Para algunas feministas el término es ofensivo, sin embargo, para otras es una palabra que ayuda a reconocer un problema: el feminismo que no incluye en su lucha a las mujeres trans.

"Yo personalmente soy una mujer feminista —bien radical—, pero existe esta otra corriente de mujeres cisgénero [aquellas que sí se identifican con el género que se les fue asignado al nacer] que no entienden esa parte, que nos borran completamente de la historia del feminismo [...] esos no son feminismos", menciona en entrevista Paula Ocon, mujer transgénero.

"Debería haber una sola corriente del feminismo que sea incluyente y generalizada. El feminismo es de las mujeres y para las mujeres, no hay lugar para el separatismo y el odio", añade Paula.

¿Por qué existe una discusión?

Algunas feministas han decidido no reconocer a las mujeres trans dentro de la lucha feminista y cuestionan las legislaciones o iniciativas que incluyen a mujeres trans en espacios utilizados únicamente por un solo sexo, como los baños.

Rechazan también la llamada autodeterminación de género por la que un hombre nacido bajo el sexo masculino se puede identificar como mujer sin haberse sometido a tratamientos hormonales o cirugía de reasignación de sexo.

¿Por qué? La razón para excluir a las mujeres trans se debe a que "por siglos, hemos sido oprimidas por la naturaleza física de nuestros cuerpos, si cualquiera puede identificarse como una mujer, ¿entonces qué es ser mujer?" le dijo a la BBC una mujer autoidentificada como feminista radical.

También voces destacadas de la literatura y el feminismo, como la escritora de la famosa colección de Harry Potter, JK Rowling y Chimamanda Ngozi Adichie han manifestado posturas en las que insisten en trazar distinciones entre mujeres transgénero y mujeres cisgénero. Y, sí, han recibido críticas por ello.

Lucha inconclusa

Todo esto es una lucha que debe incluir lo más posible, ser algo diverso

Para algunas personas se trata de una lucha que aún está tomando forma y que debería estar abierta al diálogo pues "es algo complejo, ¿el género es social, es biológico, de qué depende? [...] muchas autoras feministas recalcan que el género es algo que está cambiando en cuanto al tiempo y la sociedad y la verdad es que, para mí, todo esto es una lucha que debe incluir lo más posible, ser algo diverso" menciona Aura mujer trans y seguidora del feminismo.

"Yo no estoy pidiéndote que tu cambies, yo estoy pidiendo que aceptes mi cambio, yo sé quien soy, pero necesito que tú me reconozcas y para que tú me reconozcas, necesito que me respetes" concluye Paula.