“El feminismo nunca había estado tan fuerte en México”, El trabajo de 7 feministas que lo afirman

“¿Tienes hijos, has sufrido algún obstáculo por ser mujer? Eso nunca se lo preguntarían a un hombre. Y yo me negaba a responder. Afortunadamente yo nunca me pensé distinta, porque crecí en una familia donde así me lo inculcaron, tuve esa suerte. Cuando llegué al mundo laboral me di cuenta de que sobre la tarima la única mujer era yo. Y decidí que había que hablar sobre el tema".