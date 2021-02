El feminismo de Natalie Portman en el deporte, tendrá su propio equipo

Desde su participación en la primera Marcha de las Mujeres después de que Trump llegará a la presidencia, la actriz Natalie Portman ha sido considerada uno de los principales rostros de la lucha feminista. Después de su discurso, apareció en la 92 edición de los Óscar, con una vestimenta que traía los nombres de las directoras que no fueron nominadas a los premios. Ahora anuncia que creará un equipo de fútbol en la ciudad de Los Ángeles junto con otras celebridades.

El activismo de Portman en el deporte

La actriz, Natalie Portman junto con Eva Longoria, America Ferrera, Jennifer Garner y Jessica Chastain, quiene se rodearan de empresarias del sector del entretenimiento y la tecnología, así como de deportistas de élite, entre las que destaca Serena Williams para promover una liga femenil de futbol en Los Ángeles.

“Parecía ideal llevar el fútbol (femenino) a Los Ángeles porque tenemos seguidores apasionados aquí”, ha explicado Portman.

“Creo que es muy importante tener modelos a seguir y héroes que sean mujeres tanto para niños como para niñas. Es un deporte tan increíble porque realmente es un deporte de equipo”, dijo la actriz.

Además, consideró que ver a mujeres en la cancha haría un cambio cultural, así se podrá atraer más la atención, luz y celebración sobre increíbles Altletas.

Como parte de los inversores también participa el marido de Williams, Alexis Ohanian; y una inversora joven, la hija de la tenista Alexis Olympia Ohanian Jr., que con solo dos años se ha convertido en la propietaria más joven del deporte profesional.

Lee: Natalie Portman, un rostro del feminismo en Hollywood

Ligas femeninas en Estados Unidos

La liga femenina de fútbol de Estados Unidos, conocida con las siglas NWSL, cuenta con nueve equipos, sin contar todavía el club de la actriz y otro que se está formando en el estado de Kentucky, el Louisville FC.

El Angel City competirá a partir de 2022 y por fin la ciudad californiana tendrá de nuevo un equipo formado por mujeres.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.



This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm — We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020

Lee: Hermanas árbitras buscan abrir brecha como lo hizo Virginia Tovar

Su discurso en la Marcha de las Mujeres

"Estaba tan emocionada a los 13 años cuando salió la película y mi trabajo y mi arte tendrían una respuesta humana. Abrí muy emocionada la primera carta de un fan para leer una fantasía de violación que un hombre me había escrito. Una cuenta regresiva comenzó en mi programa radial local por mi 18 años, curiosamente, la fecha en la que sería legal acostarse conmigo", reveló la famosa actriz.

Ver esta publicación en Instagram Women’s march Los Angeles January 20th 2018 Una publicación compartida de Natalie Portman (@natalieportman) el 20 Ene, 2018 a las 12:13 PST

Con información de El País