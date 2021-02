"El feminismo cuestiona al poder, no a la figura de AMLO", feminista

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador además de poner en riesgo a la víctima Basilia "N" como señaló su abogada Patricia Olamendi; también refuerza el pacto patriarcal, es decir, la alianza entre hombre en donde se dejan de denunciar abusos sexuales, acusa Aleida Hernández, investigadora de CEIICH-UNAM.

El presidente Andrés Manuel no ha mostrado apoyo hacia las mujeres que han denunciado por violación al candidato por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio y atribuyó a las acusaciones al periodo electoral.

"Es muy grave que el presidente no cuente con la información correcta, nosotras tenemos conocimiento de seis denuncias contra (Salgado Macedonio) en varios años", dijo Patricia Olamendi.

En conferencia de prensa, una de las periodistas le preguntó su postura respecto a las exigencias que surgieron en redes donde le pedían: "presidente rompa el pacto". Él respondió que el discurso feminista ha sido usado para atacarlo, fue usado el año pasado por los conservadores.

"Yo recuerdo cuando lo del movimiento feminista del año pasado. Ahí se metieron hasta los conservadores, se disfrazaron de simpatizantes del movimiento feminista, los más reaccionarios, retrógradas, los más contrarios a las libertades, los más autoritarios aparecieron; pero no era ese propósito, no era defender los derechos de las mujeres. No estoy diciendo que todas las mujeres actuaban así, pero sí se metieron porque estaban en contra de nosotros, porque están en contra de nosotros", dijo el presidente.

Al respecto, Aleida Hernández, investigadora de CEIICH-UNAM, señala que si bien los conservadores se han infiltrado dentro del discurso feminista esto no deslegitima al movimiento.

"Los conservadores han usado el discurso de las feministas, porque es un discurso muy potente, es un discurso que cuestiona a las estructuras del Estado, no porque esté por él en el poder, puede ser cualquiera, Peña Nieto, Calderón... Él tendría que comprender que la lucha feminista viene de larga data, se cuestiona le cuestiona porque representa al Estado", dice Aleida.

"Félix Salgado Macedonio ni si quiera podía haber sido gobernador"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "ya chole" con los ataques de campañas promovidas en contra Félix Salgado Macedonio, tras confirmarse que irá como candidato de Morena la gubernatura de Guerrero.

"Tienen su derecho (las mujeres), como también tiene su derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad, y, ¿cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas mediante procedimientos democráticos y la ley, denuncias, para eso está el Ministerio Público, el juez, no campañas promovidas", lanzó López Obrador.

Sin embargo, para Aleida Hernández el candidato al estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio ni si quiera podía haber sido gobernador con los antecedentes que tiene.

"No se puede colocar a un candidato que tiene fuertes críticas y está deslegitimado de origen. Hay una ilegitimidad en su propia figura política, ya está está denunciado por agresiones sexuales, ya llega deslegitimado y eso no lo debería permitir ni un partido político. Al argumentar que las propias personas de ese estado lo eligieron habría que cuestionar porqué es elegible, el no tendría porque estar en una posición de poder, porque ha abusado cuando lo ha tenido frente a los derechos de las mujeres".

La llegada de Félix Salgado Macedonio como candidato incumple la Ley 3 de 3 que busca a candidatos. La 3de3VsViolencia reforma distintas disposiciones que permitan establecer como requisitos obligatorios para ocupar cualquier cargo público o de elección popular aplicable a los tres poderes del Estado:

1.- No ser deudor de pensión alimenticia.

2.- No ser agresor y acosador sexual.

3.- No ser agresor en el ámbito familiar en cualquiera de sus formas y manifestaciones.