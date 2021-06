El escándalo de violación y trata en Pornhub

"El problema no es la pornografía, sino la violación": víctimas de PornHub

El sitio de PurnHub está infestado de videos de violaciones, abuso contra niños, pornografía de venganza, cámaras espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino, e imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico.

En la tercera semana de junio, más de 30 mujeres han demandaron en California, Estados Unidos a MindGeek, la empresa propietaria por distribuir su contenido sin su consentimiento.



Las denunciantes señalan que el problema no es la pornografía en sí, sino que fueron casos de violación que se difunden a través de la plataforma gratuita PornHub.

La búsqueda de "niñas menores de 18 años" (sin espacio) o "14 años" conduce en cada caso a más de 100 mil vídeos. La mayoría no son niños agredidos, pero muchos sí lo son.

Entre las mujeres denunciantes en Los Ángeles, en su mayoría se encuentran latinas. También se encuentran residentes de otros estados y países como Colombia, Reino Unido y Tailandia. 14 de las víctimas fueron menores.

A raíz de una publicación de Nicolás Kristof en NYT, el número de videos alojados en el portal, pasó de 13 millones a 3 milloes, tras aplicar una serie de medidas propuestas el artículo que impulsó a Mastercard y Visa a bloquear los pagos con sus tarjetas en el dominio Pornhub.

VÍCTIMAS

Jane Doe 8, una de las denunciantes, es una joven colombiana quien acusó que en 2018, cuando tenía 15 años, fue víctima de tráfico humano y prostituida por un hombre llamado Victor Galarza, mientras que otro hombre, Herbert Fletcher, grabó las relaciones sexuales.

Una de las víctimas de difusión de contenido sin su consentimiento, narra que ella fue adoptada en Estados Unidos de China, luego fue víctima de trata por su familia adoptiva y obligada a aparecer en videos pornográficos a partir de los 19 años.

"Todavía me venden, a pesar de que estoy cinco años fuera de esa vida", dijo Cali. Ahora, con 23 años, está estudiando en una universidad y espera convertirse en abogada, pero esos viejos videos se ciernen sobre ella.

"Puede que nunca pueda escapar de esto", dijo. "Puede que tenga 40 años con ocho hijos y la gente todavía se masturba con mis fotos".

Existen diversos casos de mujeres han sufrido violencia digital por sus parejas y los contenidos han sido distribuidos por PornHub.

Un caso es el de Taylor dijo quien dijo ha intentado suicidarse dos veces debido a la humillación y el trauma.

"Hicieron dinero con mi dolor y sufrimiento", dijo Taylor al NTY. Un novio hizo en secreto un video de ella realizando un acto sexual cuando tenía 14 años, y terminó en Pornhub, confirmó la policía.

"Fui a la escuela al día siguiente y todos nos miraban sus teléfonos ya mí mientras caminaba por el pasillo", agregó, llorando mientras hablaba. "Ellos estaban riendo."

Hasta la fecha Taylor sigue viviendo las cosecuencias de la difusión del video.

DECLARACIÓN DE PORNHUB

El columnista del New York Times buscó las declaraciones de los ejecutivos de la plataforma, la respuesta fue:

"Pornhub está inequívocamente comprometido con la lucha contra el material de abuso sexual infantil y ha instituido una política integral de confianza y seguridad líder en la industria para identificar y erradicar el material ilegal de nuestra comunidad", dijo. Pornhub agregó que cualquier afirmación de que la compañía permite videos de niños en el sitio "es irresponsable y flagrantemente falsa".

Paypal cortó los servicios para la empresa y se le pidió a las empresas de tarjeta de crédito que tomaran medidas similares.

PornHub es un conglomerado con más de 100 sitios web, entre lso que se encuentran: Redtube, Youporn, XTube, SpankWire, ExtremeTube, Men.com, My Dirty Hobby, Thumbzilla, PornMD, Brazzers y GayTube. Hay otros actores importantes en el porno fuera del paraguas de Mindgeek, sobre todo XHamster y XVideos, pero Mindgeek es un titán del porno

Pornhub era la empresa de tecnología con el tercer mayor impacto en la sociedad en el siglo XXI, después de Facebook y Google, pero por delante de Microsoft, Apple y Amazon.

Además, la plataforma alberga contenido no consensuado en la plataforma, casos de violación y agresiones contra menores.

Nicolás Kristof, señaló en su columna publicada en The New York ha reportado que muchos de los videos eran eran grabaciones de agresiones a mujeres y niñas inconscientes. Los violadores abrirían los párpados de las víctimas y tocarían sus globos oculares para demostrar que no respondían.

PLATAFORMA

La plataforma de Pornhub atrae 3.5 millones de visitas al mes, más que Netflix, Yahoo y Amazon. Obtiene dinero de cada 4 mil millones de publicaciones al día. Ha sido rankeado como el décimo sitio web más visitado en el mundo.

La plataforma opera como YouTube, los usuarios puedes subir sus contenidos y descargarlos. Aunque se baje la publicación en la red, este seguirá en las redes.

A diferencia de Facebook, que tiene 15 mil moderadores de contenido, PornHub tiene 80 en todo el mundo. Estas personas se dedican de moderar el contenido, un trabajo que "destroza el alma", como dijo uno de ellos.

