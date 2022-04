El dilema de ser mujer y tener trastorno por déficit de atención

María es una mujer de más de 30, hace poco, fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención (TDA); leyó la siguiente historia y le pareció que estaban describiendo uno de sus días antes del tratamiento:

"Me estoy tomando una coca fría, decido lavar el auto; al ir a la cochera veo que hay correo en la mesita de la entrada; reviso las cartas antes de lavar el carro; dejo las llaves en la mesita.

Voy a tirar los sobres vacíos y la propaganda, me doy cuenta de que el cesto está lleno. Decido dejar la correspondencia -entre la que hay una factura- para sacar la basura. Entonces, pienso que ya que saldré puedo pagar la cuenta con un cheque, dado a que el banco está a 50 metros de la puerta.

Saco del bolsillo la chequera, veo que solo queda un talón en blanco; me dirijo al escritorio a buscar otra chequera y encuentro sobre la mesa la Coca que me estaba tomando. Muevo la lata para que no se vaya a derramar sobre los papeles, noto de que se está calentando, decido llevarla al refri.

Al ir hacia la cocina observo que el jarrón de flores de la cómoda de la entrada está sin agua; dejo la Coca sobre la cómoda; descubro los anteojos para ver de cerca, ¡los estuve buscando toda la mañana! decido llevarlos a mi escritorio y después ponerles agua a las flores.

Llevo los lentes al escritorio, lleno una jarra con agua en la cocina y ¡de repente! veo el control remoto que alguien olvidó en el desayunador. Me acuerdo de que anoche lo estuvimos buscando como locos; decido llevarlo al cuarto de televisión -donde debe estar- en cuanto ponga el agua a las flores; las riego un poquito y la mayor parte se me derrama por todo el piso, vuelvo a la cocina; dejo el control remoto sobre la mesa y agarro unos trapos para secar el agua.

Voy primero al baño y en el pasillo me detengo tratando de recordar qué demonios es lo que quería hacer con esos trapos.

Al final de la tarde, el auto sigue sin lavar, no pagué la factura, el bote de basura está lleno, hay una lata de Cocacaliente en la cómoda, las flores siguen sin agua, sigue habiendo un solo cheque en blanco en mi chequera, no encuentro el maldito control de la tele ni mis anteojos para ver de cerca, hay una fea mancha en la entrada de la casa y no tengo ni idea de dónde están las llaves del carro.¡Ah, y traigo un trapo apestoso en la mano!

Me quedo pensando, cómo puede ser que sin haber logrado nada en toda la tarde,

haya estado todo el tiempo en acelere y termine así de cansada".

¿DE QUE VA EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN?

Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5, el sin Hiperactividad (TDA), forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, al respecto, la Fundación CADAH, señala que éste involucra la falta de concentración, distracción, confusión e inatención, así como dificultades en la memoria de trabajo y para retener nueva información.

Así mismo, Daniel Martín Fernández-Mayoralas, neurólogo del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, refiere que el también denominado trastorno de subtipo inatento "puede desarrollarse sin síntomas de impulsividad (más frecuente en los niños), cumpliendo solo criterios de falta de atención, con tendencia a no completar sus tareas y distraerse con facilidad". Las personas que lo padecen cometen errores con frecuencia y tratan de evitar aquellas actividades que requieren de trabajo mental continuo y mucha concentración, por lo que en ocasiones se les cataloga injustamente como perezosas o irresponsables. Dado que los síntomas no son fácilmente perceptibles algunas niñas con TDA no son estudiadas hasta la época adolescente o adulta, lo cual les genera problemas sociales debido a su falta de iniciativa y una elevada predisposición a la ansiedad.

Así mismo, el National Resource Center on AD/HD Children and Adults with AD/HD (CHADD) menciona que la información que hace referencia al TDA en las mujeres es limitada, ya que los datos que se tienen se basan principalmente en experiencias de especialistas de la salud mental con niños y hombres, lo cual se atribuye a que las mujeres no son diagnosticadas cuando son niñas porque pasan desapercibidas debido a las diferencias en la expresión sintomatológica del trastorno, ya que además de tener mayor probabilidad que los chicos de tener el tipo predominante inatento sin hiperactividad, la probabilidad de tener bajo rendimiento escolar y problemas de conducta es menor.

Dado que en la etapa adulta las funciones ejecutivas del cerebro -como la memoria a corto plazo verbal y no verbal, la autorregulación, la motivación, así como la posibilidad de organizar y priorizar tareas o trabajos- se ven disminuidas para quienes tienen TDA, la psicóloga Andrea Tejedo Vicent de la Red Cenit de Centros de Desarrollo Cognitivo, menciona que la detección temprana durante la infancia permite que las personas a cargo de niñas que padecen TDA las apoyen creando rutinas, estableciendo límites claros, hablándole directamente, asegurándose de que recibieron en mensaje y dándoles instrucciones concretas.

Tomando en cuenta lo anterior, se requieren estrategias diferenciadas por sexo para facilitar la detección temprana y que las niñas y adolescentes puedan ser apoyadas por profesionales de la salud mental permitiendo prevenir posibles dificultades académicas, emocionales, sociales y familiares. A continuación; se listan las características más destacables de la inatención presente en el TDA:

*Adriana Diego Hernández es economista (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM)

@Adriana_Diego_H

*Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.