El diario que gastó miles de dólares para difamar a Amber vs Depp

No es casualidad que todas las redes sociales estuvieran inundadas por el caso de Heard vs Depp, se reveló que medios estadounidenses invirtieron miles de dólares en campaña de desprestigio contra Amber.



The Daily Wire fue uno de los medios de comunicación de Estados Unidos que gastó miles de dólares en promover noticias engañosas sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard en las redes sociales, lo que provocó una reacción masiva sobre el caso, según reveló la periodista Alice McCool, junto a los medios de comunicación Citizens y VICE World News.

La demonización de las mujeres con fines de lucro

Alice McCool señaló que se generó contenido "Pro-Depp" y "anti-Heard", los cuales generaron mucho movimiento e interacción en línea; desde hashtags como #amberheardisapsycopath que fue tendencia en Twitter hasta sincronizaciones de labios que se burlan del testimonio de abuso de Heard, el cual se volvió viral en TikTok.

"Actualmente, docenas de sitios publican miles de anuncios de Facebook que aprovechan el juicio, que ha visto testimonios desgarradores y denuncias de abuso físico, sexual y emocional de ambos lados. Los anuncios son parte de un ecosistema de sitios de "noticias" respaldados por anuncios, plataformas de contenido falso y sitios web de cebo de clics que facilitan la difusión de contenido engañoso, falso y polarizador", afirmó McCool.

Según Jammi de Check My Ads, los usuarios de las redes sociales mantienen una "relación simbiótica" con medios como el Daily Wire, que se beneficia económicamente de los usuarios que venden contenido controvertido.

Los usuarios de las redes sociales brindan "relevancia a una narrativa que es muy lucrativa" para sitios como el Daily Wire, que están motivados para publicar más contenido a su alrededor. Esto, a su vez, les da a los usuarios de las redes sociales un sentido de legitimidad para continuar publicando estas narrativas en plataformas como Facebook y Twitter, señaló Alice McCool.

"El resultado final de esto es la demonización de las mujeres", dijo Beirich del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo al reflexionar sobre el caso Depp y Heard y cómo la actividad en línea puede traducirse directamente en violencia contra las mujeres y contenido misógino.

"Las mujeres se enfrentan a un entorno en línea y fuera de línea completamente diferente al de los hombres", afirmó Beirich.

Miles de dólares invertidos en violencia mediática

La organización de medios sin fines de lucro Citizens analizó datos de la biblioteca de anuncios de Facebook, que revela estimaciones de cuánto gastan las páginas en anuncios. Los resultados mostraron cómo medios de comunicación "conservadores" han buscado lucrar con el caso.

The Daily Wire gastó entre $20,000 y $25,000, según los resultados del análisis, en el anuncio que promociona el artículo "El intento de asesinato del personaje de Johnny Depp", el cual menciona que "las únicas palabras negativas escritas sobre el famoso actor de Hollywood provienen de algún crítico de cine ocasional. Hasta que se casó con Amber Heard".

"El caso Amber-Depp no se trata de los personajes. Se trata del disciplinamiento social hacia las mujeres que denuncian. El juicio no era para demostrar la inocencia de Depp, como se manejó en redes. Tampoco fue un juicio para denunciarla a ella por abuso", comentaron feministas respecto a la viralización del caso.

El anuncio se promocionó en la página de Facebook de la comentarista y bloguera Candace Owens, que tiene 5,4 millones de seguidores en Facebook. Además, es conocida por sus posiciones conservadoras a favor de Donald Trump y contra el movimiento Black Lives Matter.

Según Alicia McCool, dicho artículo incluía afirmaciones falsas que estaban encaminadas a favorecer a Johnny Depp, mientras que Amber Heard se le atribuía ser un agresora, "loca y con feminidad tóxica". El anuncio de este artículo obtuvo tres millones de impresiones en Facebook e Instagram.

"Espero que Johnny Depp lleve a la bancarrota a Amber Heard con su demanda. Ha sido absolutamente ridículo ver lo que se le ha permitido hacer a esa mujer porque pasó desapercibida para el movimiento MeToo. Amber Heard es el ejemplo perfecto de lo que yo llamo 'feminidad tóxica'", escribió Owens.

The Daily Wire también ha estado promocionando videos en Facebook donde Candace Owens dijo "Amber Heard tiene la culpa". Agregó que el caso es un ejemplo de lo que significa hoy en día el movimiento #MeToo respecto a creerle siempre a las mujeres.

"Es todo lo que digo que está mal con el movimiento MeToo. Es emblemático de la idea de que a las mujeres se les debe creer mágicamente", agregó Owens.

Por su parte, feministas señalaron que "Hollywood le trae muchísimas ganas al movimiento #MeToo después de que varios de sus ´peces gordos´, en términos económicos fueran denunciados".

"Depp es el personaje admirado por muchas mujeres perfecto para hacer un montaje televisado y difundido en redes masivamente; mientras Amber, a pesar de ser también del medio, no tiene el alcance, prestigio, recursos, ni redes equivalentes a los de él. Por lo que, mediáticamente, no apoyar a Depp se volvió en una narrativa de ´apoyar a una agresora´", compartió la organización Biblioteca Feminista.

Las mujeres están locas

En un video anunciado en Facebook por el Daily Wire, bajo el título LOL: This is The BEST Moment From The Johnny Depp vs. El juicio de Amber Heard, se muestra a Michael Knowles, otro comentarista estadounidense con gran audiencia. En el video menciona que Amber es "una completa loca", pero que la culpa del maltrato a Depp es de él, por no tomar "el control de su hogar", preguntando "¿qué pasó con los hombres fuertes?".

"El argumento de que las mujeres que denuncian son locas no es exactamente lo más original, de hecho ´loca´ es históricamente un argumento usado contra las mujeres con mayor formación, visibilidad y agencia. Incluso, lo irónico es que mucha de la sintomatología con la que se le acuñó podría ser también consecuencia de estrés postraumático", mencionaron integrantes de Biblioteca Feminista.

Estas declaraciones en los medios reafirman la creencia de que las "malas mujeres" deben ser "controladas" por los "hombres de verdad", afirman feministas. Sumado a ello, en la imagen en miniatura del anuncio del video muestra a Knowles riendo y señalando, junto con fotos de la corte de Depp riéndose y Heard con lágrimas en los ojos.

Con información de VICE