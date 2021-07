"El deporte no debe ser una tortura sino un hábito", Sonia Chavez, deportista

Sonia Chávez empezó a correr cuando era adolescente, 28 años después, logró que su hobbie se convirtiera en la forma de ganarse la vida. "No se trata de ver al deporte como una obligación, como régimen para bajar de peso o para ser parte de un estereotipo, sino para retomar un poder personal que tenemos como mujeres", compartió en entrevista para La Cadera de Eva.

Sonia estudió comunicación y fue editora de revistas hasta que decidió crear una plataforma que a ella le hubiera gustado tener cuando era joven. Una herramienta dónde encontrar consejos, inspiración, rutinas, información útil y una comunidad deportiva y de mujeres; así nació Soy Corredora.

Foto: Sonia Chavez

"No había una plataforma que le hablara a las mujeres con el tema de correr y el deporte. Todas eran en inglés y muy enfocadas a la parte masculina de competitividad" expresó, "pero muchas mujeres hacemos deporte porque queremos sentir fuerza, ver nuestros logros y retomar el poder que ya tenemos".

DEPORTE COMO HERRAMIENTA PERSONAL

Te puede interesar Ante "patinas como niña", morras ganan oro y plata en skateboard

Sonia recordó una ocasión cuando corría en Bogotá, "había muy pocas mujeres", dijo, "y cuando pase, los hombres empezaron a aplaudirme". El deporte ha estado rodeado de muchos estigmas y retos para las mujeres, explicó Sonia, "pero poco a poco se van rompiendo y las mujeres crean sus propios espacios, tiempos y ritmos".

El deporte puede ayudar a superar retos, cumplir metas o sobrellevar duelos, explicó Sonia, y compartió que Soy Corredora se ha convertido en una comunidad de mujeres que se ayudan, apoyan y utilizan al deporte como una herramienta de poder, porque el deporte no es el reto sino el medio.

A pesar de ello, todavía hay mujeres que se sienten atadas ya sea por su pareja, miedo o un estigma social, sostuvo. Es común pensar que el deporte nos quita mucho tiempo, explicó Sonia, "pero cada persona decide practicarlo desde sus circunstancias, tiempos y ritmos", afirmó.

"El objetivo de Soy Corredora es mostrar y acompañar historias de mujeres que han logrado crear su propio hábito", Sonia Chavez.

Correr no significa huir de algo, es conectar con una misma, expresó Sonia. El deporte no es un enemigo o un castigo, sino una herramienta útil de trabajo mental para lograr metas. "El deporte no es una tortura, es un hábito que se hace para una misma", compartió.

DEPORTE COMO FORMA DE AMOR PROPIO

Te puede interesar Con disciplina, entrenamiento y sonrisas logré nadar los siete mares: Hawley

Cuando una persona corre gana medallas personales. Cada carrera representa un esfuerzo y un logro para la persona que la hace, sin importar el tiempo y ritmo, la distancia es la misma Y terminar una carrera genera seguridad, autoestima y confianza en una misma, explicó Sonia.

Soy Corredora ha sido un proyecto de muchísimas colaboraciones y trabajo en equipo, afirmó Sonia. Se ha convertido en una plataforma de habla hispana para impulsar a que cientos de mujeres generen una concepción interior para dar un propósito, demostrando que el deporte fomenta el amor propio y se convierte en una herramienta poderosa para la creación de proyectos.

"Si eres de las afortunadas que se despertó usa tu cuerpo, muévelo y mueve tu mente. Conecta con otro tipo de cosas, espacio y contigo misma. Escucha cómo te hablas y disfruta", aconsejó Sonia.

Por último, expresó que no hace falta ser una experta para comenzar a correr o practicar un deporte, sino el propósito, la constancia, los objetivos, el apoyo y hacer lo que tu cuerpo te pida. "Hacer algo que te parecía imposible es una experiencia espectacular y sentir las hormonas de la felicidad hará que cada día te sientas mejor porque estarás haciendo algo para ti", concluyó Sonia Chavez.