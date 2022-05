El costo de los cuidados; ¿qué pasaría si las mujeres dejamos de cuidar?

Una de las preguntas que se plantea la periodista Daniela Rea en el primer capítulo del libro "Mexicanas en pie de lucha" es ¿qué pasaría se dejáramos de cuidar?, cuando somos nosotras quienes destinamos la mayoría de nuestro tiempo a estas actividades.

En 2019, las mujeres dedicábamos 67% de nuestro tiempo semanal a los trabajos no remunerados, frente a 28% que dedicaban los hombres, de acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. El IMCO reveló, después, que esta cifra aumentó en la pandemia.

Si las mujeres dejáramos de cuidar surgiría un abismo que no sabríamos quién lo llenaría, dice la periodista independiente, y esta es una reflexión a la que llegó con Aleida Hernández, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM, a quien entrevistó para su reportaje.

En el texto, Daniela comparte diversas charlas que tuvo con mujeres que se dedican a las labores de cuidado y tuvieron que dejar sus trabajos o estudios para apoyar en casa. Una de ellas es Celene quien buscó un empleo en pandemia para apoyar a su esposo, ganaba 15 mil pesos al mes, después tuvo que dejarlo porque él ganaba más.

"Celene dejó un trabajo de 15 mil pesos, y haciendo cálculos, su trabajo en casa equivale a eso: la guardería de la pequeña, el pago a quien las cuidara en la tarde, el transporte escolar, el trabajo de quien limpiara la casa y cocinara. ¿Equivale realmente a eso? ¿Se trata sólo de acomodar unos números aquí, unos cuerpos allá?", señala en su capítulo Daniela Rea.

SOMOS PENSADAS PARA TENER HIJES

Con esta reflexión, incluso Daniela Rea se cuestionó su maternidad "desconfié incluso de la ternura hacia mis hijas. La fuerza de trabajo la gestamos, la parimos, la criamos, la crecemos, la cuidamos, la vestimos, la educamos, la entregamos", escribe.

"Nací en el 82, soy el filito de una generación, donde crecí, en el estado Guanajuato, asumes que eso que te toca, tener hijos... Este cuestionamiento no estaba presente como ahora. Yo tuve hijas sin cuestionármelo, cuando tengo a Naira, me doy cuenta. No se trata que yo haya querido tener hijas, fui pensada tener hijas... El cuerpo de mis hijas le va a servir a un sistema que quiere capital y consumo, darme cuenta de eso fue muy fuerte, todo fue un engaño, al mismo tiempo sentía ternura, las miraba y me preguntaba esta ternura ¿interviene el capital?", comparte en entrevista con La Cadera de Eva.

La pandemia vino a visibilizar las labores de cuidado que dábamos por hecho, "cuidar y trabajar", "trabajar y cocinar". Las mujeres siempre estábamos haciendo eso, sólo que eran actividades invisibilizadas.

"Una cosa que me gustó de la pandemia es que se visibilizaron los cuidados, la necesidad de cuidado está siempre presente, de alguna forma las personas tratamos de ocultarla, como de hacerla como si no pasara. Creo que una cosa buena de la pandemia, al menos públicamente, se cayó el telón.

Me deba la impresión que socialmente aparentábamos... la pandemia tuvo eso, mientras las mujeres trabajan , estaban cuidado hijos, cocinando. Fue bueno que la pandemia revelara a quién no había querido ver que los cuidados se requieren siempre", cuenta. Y es hasta ahora que ella deja ver entre líneas cómo es su labor como madre y periodista.

¿CÓMO COMBATIR ESTA BRECHA DE DESIGUALDAD?

En México el trabajo de cuidados no remunerado equivale a 22.8% del PIB, según cuentas del Inegi. Este trabajo, señala Rea, supera cualquier otra actividad económica en el país. "Por ejemplo, el sector comercio aporta 18.6% del PIB; la industria manufacturera, 17.3%; servicios inmobiliarios 9.7%, y construcción, 7.1%".

En noviembre del 2020 la Cámara de Diputados reconoció el derecho a ser cuidado y aprobó el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), un organismo que tiene como tarea coordinar instituciones, programas y presupuesto para la atención del cuidado y las personas cuidadoras ¿pero cómo aplicarlo si el presupuesto es mínimo?

En principio, Daniela Rea recomienda que se debe escuchar a las mujeres, entender qué necesitan: "darles dinero a las mujeres es una cuestión emergente, no una política de fondo, es algo importante que hay que hacer, entender que hay necesidades muy distintas, para quienes cuidan en zonas rurales, en los cuidados, la infancia, adultos mayores... hay que atajarlo por todos lados", comparte.





Esta investigación sobe las labores de cuidado de Daniela Rea es un capítulo de los seis del libro "Mexicanas en pie de lucha" coordinado por Nayeli Roldán, ganadora del premio Ortega y Gasset y del Premio Nacional de Periodismo 2018), donde se puede leer reportajes que evidencian los diversos problemas que enfrentan las mujeres en México, el cual busca ser una aportación a la discusión del movimiento feminista desde el periodismo.

Entre las autoras están, Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniela Rea y Nayeli Roldán, quienes desde sus perspectivas muestran diversas aristas de la lucha de las mujeres en México, donde a diario se asesinan 11 mujeres y nos enfrentamos con historias que siguen lastimando, como la de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez en Nuevo León.