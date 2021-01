El baile, tan importante como las matemáticas

El escritor y conferencista Sir Ken Robinson, considerado un experto en temas de creatividad y calidad de la enseñanza, afirmó que la danza y la actividad física deberían considerarse del mismo estatus que las matemáticas, la ciencia y el lenguaje en las escuelas. Incluso afirmó puede ayudar a elevar los puntajes de las pruebas o exámenes.

En el libro You, Your Child and School: Navigate Your Way to the Best Education, Ken Robinson aclaró que no se trata de menospreciar a las matemáticas, que son una parte indispensable de la "aventura creativa" de la mente humana. Por el contrario, afirmó que se trataba de un argumento a favor de la equidad en la educación integral del niño, "Me refiero a la igual importancia de la danza con las demás artes, idiomas, matemáticas, ciencias y humanidades en la educación general de todos los niños" dijo.

Desafía las concepciones estándar de inteligencia

Sobre la importancia de la danza, el conferencista afirmó que tal esfuerzo físico puede ayudar a restaurar la alegría y la estabilidad en vidas con problemas y aliviar las tensiones en las escuelas que se ven interrumpidas por la violencia y el acoso.

"La danza como expresión física a través del movimiento y ritmo de relaciones, sentimientos e ideas, está profundamente en el corazón de todas las culturas a lo largo de la historia; la danza es parte del pulso de la humanidad. Abarca múltiples géneros, estilos y tradiciones y está en constante evolución. Sus funciones van desde recreativas hasta sagradas y cubren todas las formas de propósito social", agregó

En Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change, las investigadoras Charlotte Svendler Nielsen y Stephanie Burridge recopilaron estudios recientes sobre el valor de la danza en todo tipo de entornos: de Finlandia a Sudáfrica, de Ghana a Taiwán, de Nueva Zelanda a América. El bajo estatus de la danza en las escuelas se deriva en parte del alto estatus del trabajo académico convencional, que asocia la inteligencia principalmente con el razonamiento verbal y matemático. Los estudios recopilados por Nielsen y Burridge exploran cómo una comprensión más profunda de la danza desafía las concepciones estándar de inteligencia y logros y muestran el poder transformador del movimiento para personas de todas las edades y orígenes.

La educación en danza tiene importantes beneficios para las relaciones sociales de los estudiantes, afirma Sir Ken Robinson, particularmente entre géneros y grupos de edad. Muchas formas de baile, incluido el baile de salón, son inherentemente sociales. Implican moverse juntos en sincronía y empatía, con contacto físico directo.

La danza también tiene beneficios económicos

La danza también tiene beneficios económicos. Además de ser un campo de trabajo, la danza promueve muchas de las cualidades personales que los empleadores reconocen como esenciales en una fuerza laboral colaborativa y adaptable, explica el experto en calidad de la enseñanza.

Una directora quedó especialmente impresionada por las mejoras en los puntajes de lectura y matemáticas entre sus estudiantes de quinto grado tras entrar en un programa de enseñanza de baile, cuenta Sir Ken.

La educación artística es para todos

Para los expertos en calidad educativa, es fundamental que la educación artística representa parte importante de la educación básica de todos los niños y niñas, y que deje de mirarse como algo a lo que solo deben acceder un número menor de estudiantes.

Existe un mito persistente de que la educación artística es para los superdotados y talentosos, pero sabemos que las artes benefician a todos independientemente de sus trayectorias profesionales.

"No enseñamos matemáticas únicamente para crear matemáticos, y no enseñamos a escribir únicamente para crear la próxima generación de novelistas. Lo mismo ocurre con las artes. Les enseñamos a crear ciudadanos completos que puedan aplicar las habilidades, el conocimiento y la experiencia de participar en las artes en sus carreras y vidas ", afirma Bob Morrison, fundador y director de Quadrant Research.

