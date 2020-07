El arte forense busca que desaparecidos no lleguen a la fosa común

Rosa Alejandra Arce Oliva es técnica en arte forense, estudió en al academia de San Carlos un diplomado en arte forense con el profesor Bruno Enrique Ramírez Ornelas. Fue desde ahí donde decidió apoyar con su trabajo a las personas desaparecidas. Actualmente colabora con la activista y feminista Frida Guerrera.

"Cuando hago un dibujo tengo sentimientos encontrados, tengo una pequeña de cinco años, me pongo a pensar que todos somos vulnerables. Vivimos en una ciudad complicada donde a diario desaparecen personas, lo mínimo que puedo hacer es que vayan a un lugar donde puedan descansar", comentó Arce para La Cadera de Eva.

Arce ayudó en visibilizar el rostro de la niña que fue encontrada en una maleta en ciudad Nezahualcóyotl. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha ofrecido una recompensa de hasta 300 mil pesos para encontrar a los responsables.

El trabajo que realiza Alejandra va más allá de dibujar, "al hacer un dibujo establezco un vínculo con los niños o niñas, les pido que me ayuden a dibujarlos, no sé, a veces cuando me cuesta trabajo hacer clic con ellos, no puedo hacerlo y necesito hablares. Aunque sea una fotografía necesito crear empatía con la historia", comentó.

Imágenes "post mortem" o progresivas

Alejandra Arce estudió la licenciatura en Derecho ,una Maestría en Justicia penal en Seguridad Pública en una escuela privada y el diplomado en la Antigua Academia de San Carlos, se dedica a dar clases los dibujos sólo los hace como un deber ciudadano "al ver la problemática que existe en el país, me di cuenta que al menos era una forma en la que yo podría agregar un granito de arena", compartió.

Hay una diferencia entre un retrato compuesto y una imagen post mortem. La primera se realiza cuando el menor todavía está desaparecido. En el caso de los niños, hay ciertas características, hasta los tres años, tienen formas similares como nariz de botón, rostro ovalado.

"Hay hay una tabla de origen colombiano que arroja el rostro, puntos somatométricos de los niños donde se mide la longitud, la forma de los ojos que permiten darle imagen a los rostros de los pequeños como fue el de Lupita, César, Félix...", dijo Arce.

Fotografía con la que se hace el dibujo

Dibujo con progresión de edad

Cuando es pos mortem ayuda a recrear la imagen de los pequeños que fueron encontrados asesinados, como fue el caso de la pequeña de Neza.

"Me enfoco en el rostro. De cómo se hubiera visto vida para que la familia los identifique, no siempre es la madre la primera en buscar. Se abandona el cuerpo hasta que empieza la difusión, con los dibujos se pueden identificar".



Alejandra Arce es profesora, al estar en contacto con tantos jóvenes ha logrado tener una gran sensibilidad con las historias de tantas mujeres y hombres desaparecidos. Es a través de su empatía como puede conectarse con las fotos o los cuerpos para darles un rostro digno, para así exigir justicia o una muerte digna.

A inicios del año 2020, el Sub Secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dieron a conocer que existen 61 mil 637 mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y personas migrantes desaparecidos en México.