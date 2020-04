El amor apasionado entre Frida Kahlo y Chavela Vargas

La cantante que se hizo mexicana "por su chingada gana", Chavela Vargas, enamoró a la pintora surrealista Frida Khalo. Su historia de amor está colmada de admiración mutua, misterio y risas.

"Quédate esta noche"

La Casa Azul, donde vivían Diego Rivera y Frida Kahlo solía ofrecer grandes festines, donde el tequila y la música eran imprescindibles. A éstas asistían artistas intelectuales y grandes pensadores, en una ocasión asistió Chavela Vargas, así fue como se conocieron.

Chavela escribió en un libro de memorias su experiencia:

"Me quedé impresionada cuando vi que bajaban por la escalera de la casa a la señora en una camilla y vestida de tehuana. Los mariachis tocaban y todos bebían tequila, era una pachanga de tequila. Frida me invitó a quedarme a dormir, pues yo vivía lejos de Coyoacán.

"Quédate niña, estas muy sola y no sabes nada de la vida, quédate en mi casa», me dijo. Yo me quedé. Ella pintaba y yo, cantaba", le dijo Frida a Chavela Vargas.

Conocí a Chavela Vargas, escribió Frida

Chavela Vargas

Se decía que Chavela era una seductora innata y su lesbianismo no era un secreto para nadie. Tenía una larga lista de amantes, de las cuales no se avergonzaba hablar. Frida Kahlo le escribió una carta a su mejor amigo, el poeta Carlos Pellicer, donde le decía:

"Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya. Ella repito es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?".

Chavela Vargas, nunca negó su lesbianismo

La autenticidad de Vargas la hacía irresistible, nunca ocultó su sexualidad y vivió abiertamente el amor como quiso.

"Yo nací así. Desde que abrí los ojos al mundo. Yo nunca me he acostado con un señor. Nunca. Fíjate que pureza, yo no tengo de qué avergonzarme... Mis dioses me hicieron así", escribió Chavela en el documento que el Gobierno mexicano sometió al Premio Príncipe de Asturias cuando la cantante estaba nominada al galardón de las artes.

El amor platónico entre Chavela Vargas y Frida Kahlo

No se sabe con exactitud qué pasó entre Chavela y Frida, algunos han dicho que su relación era platónica, otras versiones dicen que vivían una relación bisexual con Diego. El secreto queda entre ellas. De lo que no queda duda es que existían una fuerte atracción entre las dos.

Chavela Vargas vivió un año en la Casa Azul con Frida y Diego:

"Me invitaron a quedarme con ellos a vivir y aprendí todos los secretos de la pintura de Frida y Diego. Secretos muy interesantes que nunca desvelaré, jamás. Éramos muy felices todos. Una gente que vivía día con día sin un centavo, tal vez sin qué comer, pero muertos de la risa todo el tiempo. Me fui acostumbrando a ellos", confesó al diario El País en el 2009.

La belleza de Kahlo

En entrevistas posteriores, Vargas comentó que Frida era "bellísima" y que nadie había logrado como en realidad era. La cantante de música mexicana de verdad se enamoro de la artista y en numerosas ocasiones dijo que fue lo mejor que le había pasado en al vida.

La frase más icónica de la cantante sobre Kahlo, dice así: "Me enseñó muchas cosas y aprendí mucho. Sin presumir de nada, agarré el cielo con las manos, con cada palabra, cada mañana", fue en 1954.

Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954 por una embolia pulmonar. Chavela Vargas vivió su muerte muy cerca.

""No pude estar mucho tiempo, vi su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano y me salí. Me sentí sola, muy sola. Me quedé en la calle llorando por ella, por mi Frida. Nada me consolaba, nadie...", confesó Vargas a la autora María Corina, quien era su mejor amiga y además, biógrafa en el 2009.

(Diana Juárez)

Con información de Culturizando.com