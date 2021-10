El algoritmo de Instagram bombardea a mujeres con trastornos alimentarios

Las redes sociales recomiendan de forma constante contenido asociado con nuestra actividad, no sólo en términos de likes y compartidos, sino utilizando nuestras búsquedas, las cuentas que seguimos, el tiempo que vemos un posteo y los hashtags que consultamos.

De acuerdo con una investigación realizada por Facebook, el algoritmo de Instagram beneficia el contenido en función de las búsquedas y preferencias de los usuarios que expresan interés en la dieta, la pérdida de peso y la delgadez.

Las etiquetas como #skinny, #thin, #thinspo mostraban imágenes con cuerpos extremadamente delgados, lo cual representa un riesgo para las niñas y jóvenes dentro de la plataforma, principalmente cuando Instagram es una plataforma donde predomina el contenido visual. Esta no es la primera vez que Facebook e Instagram encuentran este tipo de contenido en sus plataformas, a principios del mes de octubre retiraron una serie de cuentas bajo los nombres "I have to be thin" ("Tengo que estar delgada"), "Eternally starved" ("eternamente hambriento"),"I want to be perfect" ( "quiero ser perfecta") que el algoritmo le recomendó a la cuenta de una niña de 13 años que expresó interés en adelgazar y hacer dieta, esto como parte de un experimento del senador estadounidense Richard Blumenthal.

El riesgo a la salud mental

La Dra. Andrea D. Vazzana explicó a The New York Post que el contenido en redes sociales como Instagram y TikTok, afecta al 99% de los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), incluidas mujeres y hombres adultos.

Este tipo de cuentas y hashtags no sólo contribuyen en promover una imagen distorsionada de la salud física a través del peso, sino que continúan normalizando conductas alimentarias riesgosas para niñas y jóvenes, principalmente cuando se asocian con los estereotipos de belleza.

Compartir contenido que promueve la violencia hacia los cuerpos no delgados como retos para bajar de peso, dietas, masajes reductores, retos detox, etc., sigue alimentando el algoritmo de Instagram, lo cual permite que este tipo de cuentas y hashtags existan, dañando la salud física y emocional de las mujeres.

Actualmente, Instagram muestra un aviso sobre salud mental a las personas usuarias que realizan búsquedas relacionadas con los temas.