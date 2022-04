El activismo gordo rompiendo los cánones de belleza

Según grupos feministas, la sociedad rechaza y vulnera las cuerpas que no cumplen con los cánones de belleza que el patriarcado ha impuesto, por lo que las cuerpas gordas son discriminadas y llenadas de insultos por el simple hecho de existir. El activismo gordo busca visibilizar, precisamente, las cuerpas gordas y eliminar todos los estigmas que existen en torno a ellas.

Muchas veces, se relaciona la gordura con problemas de salud y enfermedades y según activistas gordas, habitar un cuerpo gordo implica, tener que atravesar situaciones de violencia y discriminación desde la niñez, sufrir la opresión estética, la presión de los estigmas sociales y las dietas obligadas. Para las mujeres y las disidencias es aún más difícil debido a los mecanismos de sometimiento del sistema patriarcal.

Sin duda que habitar un cuerpo gordo no es igual para un varón que para una mujer –hablando sólo de los géneros masculino y femenino–. Sobre el cuerpo de las mujeres recae una mayor presión y exigencia de cumplimiento de determinados modelos y patrones estéticos instalados en la sociedad y aceptados como lo bueno y lo adecuado. –Valeria de Freitas, activista gorda.

¿Qué es la gordofobia?

Según la activista Giaana Canale, la gordofobia o, mejor dicho, el gordoodio es un odio generalizado y súper opresivo hacia las personas que habitan cuerpos gordos. Es una violencia sistémica tan naturalizada y legitimada que hace muy difícil pronunciarse. Así mismo, este gordoodio se ve reflejado en los comentarios de quienes piensan que al visibilizar las cuerpas gordas se está "normalizando" la obesidad o cuando alguien teme convertirse en una persona gorda.

Por otra parte, Yolanda Carmona explica que Las conductas gordofóbicas no solo son aquellas que rechazan abiertamente a las personas con sobrepeso. También es gordofobia pensar que las personas gordas están gordas porque quieren, o porque no tienen suficiente autoestima. Gordofobia es creer que las personas gordas no hacen deporte, o mirarlas con pena por creerles inferiores.

Todas estas conductas surgen por la presión social de seguir ciertos cánones de belleza y al pensar que las cuerpas delgadas son sinónimo de salud y buena calidad de vida.

Diferencia entre activismo gordo y body positive

Según activistas gordas, el body positive sostiene un discurso individualista donde el amor propio y la aceptación de la cuerpa quedan por encima de todo lo que sucede en la colectividad, por ello, la persona es quien carga con la responsabilidad de "sentirse bien" sin cuestionar el sistema que existe a su alrededor y por el que está siendo discriminada y rechazada.

El body positive plantea "amate como sea, aunque todo indique que no te podés amar", mientras que el activismo gordo busca visibilizar y reconocer el cuerpo y decirte "no te odies, aunque exista toda esa violencia que busca que lo hagas". –Luna Prieto

Por otra parte, el activismo gordo cuestiona el sistema que reprime e invisibiliza las cuerpas gordas de la misma manera que señala que cada cuerpa es valiosa a pesar del odio sistemático que éstas puedan llegar a tener y quita la responsabilidad de cada persona por sentirse bien, entendiendo que el gordoodio no es una cuestión personal, sino parte de un sistema patriarcal y capitalista que pone la cultura de la delgadez como el canon de lo que todas deberían ser.









Información por La Diaria Feminismos

