El abuso y la violencia no es nuestra culpa

“Salíamos a comer y me decía que me asomara debajo de la mesa y sacaba su miembro para que lo tocara o metía sus manos en mi ropa, me tocaba sin mi consentimiento, me daba mucho asco. Fueron seis años, él me marcaba, usaba una loción y me la echaba para que todo el tiempo oliera a él, cuando yo quería alejarme, él iba a mi casa y rociaba su loción y cuando llegaba yo sabía que él había estado ahí, se aparecía con mis amigas, en el transporte, todo el tiempo me perseguía”.