El aborto, el debate sobre los derechos del cigoto o la madre

Estos últimos días, la discusión sobre el aborto ha resurgido en Estados Unidos. ¿La razón? Roe v. Wade, se ha propuesto anular la decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de una persona embarazada de optar por un aborto sin restricciones excesivas del gobierno. Se siente como si estuviéramos retrocediendo en los derechos humanos, con el cristianismo como nuestro estrangulador. Pero, de igual importancia, se están irrespetando las tradiciones sagradas y la autonomía de los pueblos indígenas.

El derecho al aborto es parte del sagrado derecho a la autonomía de todas las personas racializadas, pero la supremacía cristiana blanca (que no es solo un sistema de creencias, sino un sistema político, del que también son partícipes los ateos) es incapaz de entender eso. El aborto es gravemente incorrecto desde el punto de vista moral, según Don Marquis, porque es el acto de asesinar a una persona con derecho a la vida y matar a un ser con derecho a la vida es gravemente incorrecto desde el punto de vista moral porque le roba a ese ser su futuro, un futuro. de valor como el nuestro.

Marquis parte de dos suposiciones: que matar a un ser humano siempre es moralmente incorrecto y que el aborto también es moralmente incorrecto porque no es también matar sino matar a un ser con la potencialidad de tener un futuro como el nuestro. Sin embargo, matar no siempre es moralmente incorrecto, ya que uno podría matar a una persona en defensa propia. Digamos que alguien presenció un robo y está a punto de ser asesinado. Tienen la capacidad de protegerse a sí mismos y así matar a su posible asesino. Este es un acto de defensa propia porque si el ladrón hubiera seguido con vida, podría haber muerto. Ambos tienen la potencialidad del futuro, y uno de ellos habría muerto de todos modos. Tampoco reconoce la incapacidad del feto para tener un mejor interés por el cual preocuparse, y cómo el valioso futuro del feto pesa más que el de la futura madre.

Es importante destacar que la lógica de Marquis implica que las criaturas que nunca han experimentado la conciencia consciente podrían, no obstante, tener un "futuro de valor". Así, a pesar de la falta de ideas o aspiraciones, un cigoto puede tener un "futuro de valor" igual o mayor que un niño de ocho años. Esto se debe a que, si se le permite desarrollarse, el cigoto eventualmente se convertirá en el tipo de ser que valora y disfruta de su existencia, tal como lo hace ahora el niño de ocho años. Como resultado, la muerte intencional de un cigoto es tan terrible como el asesinato intencional de un niño de ocho años.

MUJERES QUE SE LES NIEGA EL ABORTO

¿Es el "futuro como el nuestro" de la mujer absolutamente inútil? Cuando a las mujeres se les niega el aborto, algunas de ellas mueren después del parto. ¿Su futuro no era importante? ¿Qué pasa con el camino elegido por una mujer en la vida? ¿Qué pasó con todo ese potencial humano que nunca se realizará? ¿Es el futuro de una mujer, el destino que elige para sí misma, tan desechable y sin importancia que puede ser borrado por completo a favor del de otra persona?

La pregunta es si la madre tiene el deber moral de continuar con el embarazo. Si no lo hace, entonces terminarlo no puede considerarse inmoral. Por ejemplo, si no le debo nada a nadie, no tengo la responsabilidad de ofrecerle nada y, por lo tanto, no es inmoral. El objetivo del aborto no es matar al feto, sino interrumpir el embarazo.

En una sesión de preguntas y respuestas después de su conferencia de 1967 "Los naufragios del consenso", Ayn Rand declaró: "El hecho del nacimiento es un absoluto, es decir, hasta ese momento, el niño no es un organismo vivo e independiente. Es parte del cuerpo de la madre. Pero al nacer, un niño es un individuo y tiene los derechos inherentes a la naturaleza de un individuo humano".

Marquis reconoce la irrelevancia de que el feto sea una persona o no. Sin embargo, Rand va más allá y afirma que no es un individuo y, por lo tanto, no tiene derechos sobre la madre. El embrión y el feto ni siquiera están individualizados psicológica o biológicamente de la madre, como ella lo está de otros adultos. Rand va más allá y habla de las madres jóvenes: para algunas de ellas, "el embarazo es literalmente una sentencia de muerte: la paternidad las obligaría a renunciar a su futuro y las condenaría a una vida de trabajo sin esperanza, de esclavitud del bienestar físico y financiero de un niño. necesidades". En otras palabras, para esas personas ya no es posible un "futuro de valor".

Para Rand, el derecho de la madre a vivir prima sobre el del feto, que no tiene derechos. En "De la muerte en vida", explica por qué solo la mujer individual (y no el embrión o el feto) tiene derecho a la vida:

Un embrión no tiene derechos. Los derechos no pertenecen a un potencial, sino a un ser actual. Un niño no puede adquirir ningún derecho hasta que nace. Los vivos tienen prioridad sobre los que aún no viven (o los no nacidos).

El aborto es un derecho moral, que debe dejarse a la sola discreción de la mujer involucrada; moralmente, no se debe considerar nada más que su deseo en el asunto. ¿Quién puede concebirse el derecho de dictarle qué disposición debe hacer de las funciones de su propio cuerpo?

Para una madre, un hijo es una responsabilidad, ya que es un individuo que ella trajo al mundo. Sin embargo, aún no ha nacido un feto y su salud depende únicamente de la salud de la futura madre. Por lo tanto, si ella muere, el feto muere. Sin embargo, un niño nacido puede seguir vivo incluso sin una madre.

Finalmente, si la vida de la madre debe ser sacrificada por la vida que aún está dentro de ella porque es su responsabilidad proteger la potencialidad de esa vida sobre la suya, y especialmente si el embarazo es el resultado de algo que no sea su propia elección (violación, coerción , incesto, falta de acceso a información científica veraz sobre el sexo, fracaso de los métodos anticonceptivos), entonces me pongo del lado de la mujer, especialmente mientras los hombres tengan la opción de no estar presentes en todas las formas en que se espera que las mujeres estén.

