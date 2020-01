Eímear Noone, la mujer que dirigirá por primera vez la orquesta de los Oscar

La 92º entrega de los premios de la academia está cada vez más cerca, y en esta ocasión, por primera vez en toda su historia, será una mujer quien esté al frente de la orquesta en este gran evento.

La compositora y directora de origen irlandés, Eímear Noone, fue elegida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para dirigir la orquesta de esta entrega de premios.

Noone será la encargada de realizar extractos de todas las bandas sonoras nominadas por la Academia, incluida la banda sonora de Joker, ganadora del Globo de Oro de Hildur Guðnadóttir, y el puntaje final de John Williams de Star Wars, The Rise of Skywalker.

"Los maravillosos productores de los Oscar decidieron que les gustaría ver finalmente una presencia femenina en el podio después de todos estos años," declaró Noone para Variety.

El gran talento de Noone la ha llevado a ser una de las compositoras más reconocidas en la industria de los videojuegos, ya que ha compuesto y dirigido la música para una gran cantidad de juegos como: World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II: Wings of Liberty, Hearthstone y Overwatch.

Su salto a la fama lo dio con su participación en el CD The Legend of Zelda 25th Anniversary Special Orchestra y en la gira Symphony of the Goddesses, dedicada a presentar la música orquestada en concierto de los videojuegos de la serie The Legend of Zelda, creada por Nintendo.

Además de su presencia en la industria de los videojuegos, Noone, al año dirige unos 40 conciertos en la interpretación de piezas de música clásica y ha estado al frente de algunas de las mejores orquestas del mundo, incluidas la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica nacional, la Filarmónica Real de Londres y la Sinfónica de Sydney en Australia.

Y, por si fuera poco, también ha incursionado en la industria cinematográfica, al componer varios soundtrack para películas como los thrillers Mirrors y The Hole.

"Es un honor estar allí, para ayudar a normalizar algo que hago todos los días", declaró Noone a Variety. "Las niñas pequeñas en todas partes verán esto y dirán: ´Creo que haré eso´. Eso es lo que queremos".

(Karina Sánchez)

Con información de MúsicaClásicaBA