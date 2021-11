Educadora sexual denuncia película explícita sobre feminicidios en un ADO

Alicia Delicia, psicóloga, educadora sexual, trabajadora sexual y experta en placer ha denunciado en su cuenta de Twitter al camión ADO por contenidos violentos reproducidos en un viaje.

Alicia comenta que en su traslado en un camión de ADO, dirección Mérida-Bacalar, se han reproducido en las últimas cinco horas una "serie super violenta en la que enseñan cuerpos de mujeres desnudas una y otra vez" (sic). Incluso, en una de ellas hubo una escena de feminicidio y adultas mayores se comenzaron a quejar.

En México, de acuerdo con la ONU se asesinan alrededor de 11 mujeres y previo a su muerte viven agresiones relacionadas a su condición de género. Además, durante la pandemia cada segundo una mujer llamó al 911 por violencia intrafamiliar, por ello diversas colectivas feministas anunciaron que "el agresor estaba en casa".

En su cuenta, la sexóloga comenta que entiende que el chófer no elige las películas. "Entiendo que el chófer no es quien elige esto - pero quien chingados piensa que está serie Lynch es algo apto para ver 5 horas de muertes y cocina. ojalá jamás la vuelvan a pasar. Pongan cualquier pinché película menos esto - aparte 5 horas. Me ayudan a etiquetar a @tuADO?"

En los comentarios, usarías de Twitter señalan que sí es responsabilidad del chófer ya que existen lineamientos muy específicos de lo que se puede mostrar en autobuses y que por algo las película tienen versiones hipercensuradas para mostrarlas a todo público.