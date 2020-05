Donna Summer nos dio clase de cómo fingir orgasmos y no sabíamos

En el tema Love to Love You Baby, Donna Summer, la diva de la música disco alcanzó la fama mundial en el año de 1975, aseguró que para grabarlo había "imaginado a Marilyn Monroe cantando".

Donna Summer en aquella época sólo era conocida por su faceta de actriz de musicales en obras como Hair, su trabajo apenas era conocido más allá de las fronteras austriacas y alemanas.

Hubo personas que mal pensaron la situación, cuando grabó en el estudio, ya que creyeron que Summer se había estado masturbando mientras se hacía la grabación la cual sucedió en el estudio de Múnich, pero esto no fue así el proceso fue menos candente de lo que muchos creen.

Las personas le preguntaron "¿Estabas sola en estadio? ´Sí, estaba sola en el estudio´, respondió. ¿Te tocaste?, le preguntaron. ´Sí, bueno en realidad tenía la mano en la rodilla´", respondió, contestó de forma bromista para la revista Rolling Stone publicada en el año de 1976.

Los productores y compositores del vídeo fueron Pete Bellotte y Giorgio Moroder quien tras el éxito en los mercados europeos del single The Hostage en 1974 dijo "un día pensé que deberíamos hacer algo un poco más sexy. Sólo por diversión. Había habido ese gran éxito con Je t´aime... moi non plus de Jane Birkin años antes y quería volver a hacer algo así. Lo dejamos por un tiempo hasta que Donna volvió con una idea para la letra. Lo hicimos solo para ver si funcionaba, y lo hizo".

Las historias cuentan que la diva solo tenía escrito el estribillo de la balada, la que fue nombrada de forma provisional Love to Love You. La canción iba ser interpretada por otra cantante pero los productores Bellotte y Moroder siempre tuvieron en mente a Donna.

La diva tenía un recato mayor al que parecía verse en los medios, era hija de una familia católica de Boston y también estaba casada con el actor austríaco Helmuth Sommer, con quién tenía una bebé, que cuidaba todos los días.

Muchos se preguntan entonces ¿cómo fue que engañó a todos sus fans? Pues imaginándose que era una de las sex symbol más importantes de la historia.

Summer le contó al periodista Jim Esposito en una entrevista por radio en 1976. "Entré al estudio sin nada en mis manos, a excepción de la línea Love to Love you. Escuché la canción un par de veces e intenté gritarla. Realmente intenté hacerlo de otra manera, pero había mucha gente en el estudio y no pude sacarla adelante. Simplemente no podía imaginarme gimiendo delante de todas esas personas. Fue demasiado personal. Entonces Giorgio echó a todos".

"La voz tenía que ser muy entrecortada y aireada, mientras que yo básicamente era una cantante de teatro que cantaba a todo volumen. Entonces imaginé a Marilyn Monroe y pensé: ´¿Cómo la cantaría Marilyn?´. Ella lo habría hecho muy suave. Y luego, ya sabes, me puse a cantar con ese pensamiento en la cabeza. A través de ella empecé a entender para quién y de qué iba el tema", lo contó al programa de radio Fresh Air en el 2003 diciendo que "Pete y Giorgio tuvieron que apagar las luces. Creo que trajeron algunas velas o algo así. Literalmente me tumbé en el suelo. Bajaron el micrófono hacia mí y yo sólo canté como si tuviera un encuentro romántico".

Al principio, la canción duraba aproximadamente unos tres ministros pero Bogart Neil, el jefe de la de discografía Casablanca Records, pidió que hubiera una versión más larga de la canción llegando así a durar 16:49 segundos.

Después del estreno Summer tuvo un cambio de 360 grados en su vida pasó de ser esposa y madre a una mujer sexualizada por el marketing.

"Me pusieron un maquillador, un peluquero y un estilista. Y me llevaron a Hollywood e hicieron todo lo típico de Hollywood con la ropa y los cambios de imagen (...). Querían que me vieran de cierta manera; que fuera de cierta manera. Me dijeron que si iba a ser una estrella ´la gente no va a preguntar por ti, sino por esa imagen tuya´. Eso es lo que hicieron. Comenzaron a transformarme en una imagen" expresó en la entrevista de radio en el 2003.

Después de ello el periodista le preguntó si estaba de satisfecha con la imagen que proyectaba, a lo que respondió "No me gustaba la imagen per se. Quiero decir, no estaba preocupada por la imagen sexual. Pensé que sería como si me hiciera la estrecha. Sentía que iba a tener éxito muy pronto y que, de lo contrario, no iba a lograrlo. Inicialmente esa imagen era para el disco, y eso fue lo que hizo que se vendiera. Pero no era una posición en la que estuviera cómoda".

También confesó para la revista Rolling Stone."Tengo mucho más que ofrecer. Sólo puedes estar atrapada en algo que es más fuerte que tú. Y no considero que sea más fuerte que yo. No pretendo dejar que una imagen hable por mí", también agregó que al salir de la grabación: "no quería escucharla" y que, "aunque ya no me molesta", ciertamente "solo deseaba no haberla cantado". Siendo así un gran ejemplo de reniego a su primer gran éxito.

Cuando su carrera de Donna Summer ascendía su vida están personal están en momentos muy críticos que dejó ver al público en su memorias de 2003, Ordinary Girl, The Journey, donde habló de cómo se sentía en esa época y de como empezó tomar antidepresivos y diazepam para así poder superar de alguna forma el divorcio con su primer esposo. Donna no sólo abusaba de sustancias, sino también intentó aventarse por la ventana del hotel Navarro en Central Park.

Después de esto Donna ya no fue la misma, antes de los años ochentas se introdujo más en la religión cristiana y rompió toda relación con su casa productora, Casablanca Records, dejó el género disco y cambió al género pop. Después de su intento de suicidio dejó de ser vista como ese simple objeto femenino obteniendo su propio mérito en la industria de la música.

Con información de El País