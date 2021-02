¿Dónde están las emprendedoras?

Cada semana doy un vistazo a los ciber-eventos, paneles y segmentos de opinión sobre temas de emprendimiento. El común denominador ya no trae corbata, sin embargo, para encontrar una mesa verdaderamente diversa hay que buscar con atención. Casi siempre son los mismos rostros, parecería que no hay tantas expertas y eso tiene un efecto en nuestra percepción.

Si bien es un avance que se hable tanto de emprender como camino de vida, que las voces sean predominantemente masculinas nos complica acercarnos a mentoras o líderes que se conviertan en una inspiración con una realidad más cercana.

No pretendo tirarme al drama, ni entrar en el debate de si es necesaria la obligatoriedad de las cuotas de género, simplemente me parece importante visibilizar el hecho de que abrir o generar espacios para que emprendedoras de todo tipo hablen de sus historias, retos y soluciones, tendrá un impacto positivo en las mujeres de hoy y hará la diferencia en las del mañana.

En la infancia aprendemos imitando. Es a partir de referentes que vamos descubriendo desde el lenguaje hasta modales y reglas sociales. Estos puntos de referencia permanecen relevantes de adultos. Por esto creo que vale la pena seguir empujando aquellos espacios donde las voces son femeninas.

Como platicaba en la columna pasada, todavía está la tentación de caer en el liderazgo entendido como masculino y me atrevo a decir que tiene que ver con esta falta de representación.

Si miro mi librero, el 90% de los libros de modelos de negocio, emprendimiento y técnicas de administración están escritos por hombres. El contenido es valioso, sin duda, sin embargo, estoy convencida de que hay muchas plumas femeninas que también tendrían muchos aportes que poner en la mesa, ampliando la perspectiva.

Y ahora ¿dónde las encuentro?

El año pasado me hicieron llegar el libro de “Ellas” de Ana Victoria García y lo devoré en una sentada, particularmente por los relatos de emprendedoras mexicanas que hacían todo el sentido con mi recorrido. Tal vez no todos los consejos eran aplicables a mi empresa en el momento de leerlo, lo que sí sucedió es que me hizo sentir acompañada.

La buena noticia es que existen varios espacios interesantes que permiten acercarnos a otras emprendedoras en tacones. Como la que busca encuentra, les comparto algunas comunidades que han llamado mi atención:

-@Conectadas_mx: es una red de mujeres líderes organizada justamente para promover la igualdad en telecomunicaciones, radiodifusión y TIC. Su trabajo me parece increíble, pues han armado un directorio de expertas, visibilizan sus participaciones y levantan la mano cuando no hay balance en foros públicos. Entre muchas otras actividades.

-SpeakHer Nights: Es una comunidad que empezó en Monterrey y que hoy ha crecido hasta poner un pie en países como Brasil. Una de las cosas que más me gusta de esta iniciativa es que puedes participar como espectadora, de forma gratuita, como potencial mentora, como parte de programas de capacitación, etc. Se han adaptado muy bien a la nueva realidad, por lo que además puedes intercambiar opiniones con mujeres de distintas partes del mundo. Me gusta mucho que no importa el tamaño de tu negocio o incluso si apenas estás pensándolo o si lo que quieres es avanzar en tu carrera.

-Ellas Ahora: Ellas están generando comunidad alrededor de un podcast donde entrevistan a varias mujeres de ámbitos variados, desde deportes hasta moda. Me ha gustado mucho escucharlas porque he descubierto proyectos que de otra forma no habría identificado.

-Publicitarias México: Este grupo está más enfocado al mundo de la publicidad, sin embargo vale mucho la pena seguir su trabajo, pues están cuestionando mucho la estructura laboral, cómo se crean las campañas, ¿qué tanto el mensaje que estamos recibiendo refuerza el patriarcado?. En otras palabras nos invita a reflexionar qué pasa cuando no invitan a una mujer a la mesa para crear contenido creativo.

-Victoria 147: esta la dejé hasta el final no porque sea menos importante, sino porque es la que probablemente sea más conocida. De hecho - y sin spoilers del libro- su red nace a partir de la misma necesidad que señalo hoy. Tiene capacitaciones que van desde la gestación de la idea

Éstas son sólo algunas de las iniciativas que me han hecho sentido, estoy segura que hay mucho más de donde vino esto. Vale mucho la pena identificar la red que se acerque más a tu visión, el sitio en el que creas que puedes encontrar una mentora, aliada o un mero pretexto para sentirte acompañada en el camino.



¿Conoces algún otro proyecto que deba seguir? Hagamos el hábito de compartir voces femeninas y dejarle mucha inspiración a las emprendedoras en construcción.