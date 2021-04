Tener una carrera como diseñadora requiere mucha dedicación y creatividad, por ello, en el marco del Día Internacional del Diseño, te contamos sobre algunas diseñadoras mexicanas que son reconocidas por su trabajo en el diseño de modas y el diseño de interiores.

El mundo de la moda es amplio, y el talento de las diseñadoras mexicanas no tiene límites, sus marcas son cada día más reconocidas en el mercado internacional, con lo que ponen en alto al país.

¿A qué diseñadora mexicana admiras? A continuación te contamos sobre algunas diseñadoras mexicanas que debes conocer:

1. Alejandra Quesada

Se trata de una diseñadora mexicana con un toque romántico. Su gran talento la ha colocado como la marca favorita de cantantes como Natalia Lafourcade.

2. Olga Hanono

Olga Hanono estudió Derecho, pero tuvo gran interés por el arte desde pequeña, eso la llevó a interesarse por el diseño de interiores. En el 200 fundó su propio estudio, donde poco a poco se hizo de fama por ser disrruptiva y original.

Fue reconocida por World Wide Alliance of Interior Designers con la medalla de oro en la categoría "Designer of The Year American Continent" del World Wide Biennial Of Interior Design & Landscape.

3. Carla Fernández

Carla se enfoca en la fusión de indumentaria ancestral con diseño contemporáneo. Ha dedicado parte de su vida profesional al proyecto Futuro Hecho a Mano, que se enfoca en empoderar la mano artesanal mexicana.

4. Verónica González Zavala

Estudió en la Universidad Iberoamericana y posteriormente se mudó a Chicago para estudiar una maestría en el Illinois Institute of Technology, donde ganó el Henry Adams Award.

Su estilo es auténtico, además de respetar el entorno y la comodidad. Ha desarrollado diversos proyectos habitacionales y turísticos en Ciudad de México y Valle de Bravo.

5. Cynthia Buttenklepper

La firma de Cynthia Buttenklepper es una de las marcas mexicanas con más renombre en el mundo de la moda. Sus piezas minimalistas en cuero, algodón y otros materiales de excelente calidad han marcado la diferencia.

6. Paola Calzada

Es egresada de la carrera en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, realizó una maestría en Diseño Industrial en Milán y dos especializaciones en el Instituto Europeo del Design en Diseño de Interiores y Diseño del Mueble.

Actualmente directora de Paola Calzada Arquitectos. Su estilo se caracteriza por la orientación, la ventilación y la iluminación natural de los espacios, lo cual le ha hecho recibir reconocimientos en la categoría de Diseño para la Sociedad-Diseño Ecosustentable de los premios Ida 2019 por utilizar plástico reciclado y mármol desechado en sus diseños.

7. Cihuah (Vanessa Guckel)

Vanessa Guckel se inspira en el minimalismo y las figuras geométricas para crear sus diseños. La arquitectura y el diseño contemporáneo es parte de la inspiración para la creación de sus siluetas estructuradas y patrones asimétricos.

8.Sofía Aspe

Sofía Aspe incursionó en el mundo del diseño de interiores en 2012, cuando fundó su propio estudio con un enfoque sensible por la naturaleza, la estética y los detalles , pensando siempre en la comodidad y calidad.

9. Marika Vera

La sensualidad de una silueta femenina es la principal inspiración de Marika Vera al crear su lencería y bodies. Sus creaciones no sólo se conforman de ropa interior, sino también tiene piezas para la playa y albercas.

10. Julia y Renata

Las hermanas tapatías, Julia y Renata Franco, se inspiran en el estudio del cuerpo, la experimentación y la vanguardia para crear diseños de alta calidad y que sean capaces de crear lazos con sus compradores. Durante los 20 años de su línea, han participado en numerosas pasarelas internacionales, han colaborado con otros diseñadores de renombre internacional, y han sido creadoras de imagen de diversas personalidades.

