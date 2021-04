Discursos de odio y polarización, así es la campaña de Samuel García

La campaña política de Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, "alimenta deliberadamente la polarización para favorecerse del voto todavía indeciso y apela a los discursos de odio", señaló el Colegio de México bajo el proyecto "Proyecto Odio y Concordia", una serie de investigaciones semanales que monitorea las campañas en redes sociales.

La estrategia de Samuel García ha sido la polarización de la discusión política, predominan mensajes donde ataca a las personas y no sus ideas. El candidato califica a sus contrincantes principales con la descripción de "la vieja política".

"A los corruptos se les enfrenta con seriedad, por eso hace unos días presenté una denuncia contra la vieja política del PRI y por eso también he denunciado una y otra vez las corruptelas de la vieja política del PRI que brincó a Morena", dijo el candidato en una de sus campañas.

GASTOS DE CAMPAÑA

El informe del Colegio de México reportó que en la semana del 4 al 10 de abril, Nuevo León fue el estado que registró mayor gasto en publicidad en las plataformas de Facebook e Instagram. El total de la entidad asciende a $2,823,177, que significa 175% más del registrado en Sonora, estado que ocupa la segunda posición en este rubro con $1,026,099.

La disputa por la gubernatura de Nuevo León presenta un escenario cerrado. El candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, cuenta con el 30% de la intención de voto, seguido por Clara Luz Flores (26%) candidata de Morena-PT-PVEM-PANAL. En tercer sitio se encuentra el panista Fernando Larrazábal (21%) y, en cuarto lugar, Samuel García (19%). Además, hay un 28% de votantes indefinidos, de acuerdo con una encuesta de Alejandro Moreno, publicada en El Financiero.

RECHAZO A LAS CAMPAÑAS

En cuanto al número de seguidores en ambas plataformas digitales se identificó que Samuel García es el más popular de los candidatos en Facebook (1.59M) e Instagram (663 mil), después está Clara Luz Flores (618 mil 113 y 32 mil 100) y Adrián de la Garza (366 mil 200 y 34 mil 300). A pesar de que Fernando Larrazábal ocupa un lejano cuarto lugar en Facebook (34 mil), su número de seguidores en Instagram (46 mil) lo ubica en segundo sitio respecto a esta plataforma.

El proyecto del Colegio México también ha analizado las respuestas, encontró que éstas han sido de rechazo hacia el candidato.

En cuanto las respuestas del post de Samuel García, donde publicó "LOS DE LA VIEJA POLÍTICA SON TODOS LOS DEL PRI, aunque se vistan de MORENA son del PRI. Aquí te dejo una prueba más", generó comentarios de rechazo.

En el análisis de mil 581 respuestas, encontraron un claro hartazgo por la abundancia de publicidad de la campan~a, una de las respuestas fue: "Co´mo chingas! No se´ por que´ me salen estas propagandas", "solo me aparecen anuncios y ma´s anuncios echa´ndole a los otros partidos".

En vi´speras de la Jornada Electoral 2021, el "Proyecto Odio y Concordia" del Seminario sobre Violencia y Paz (SVyP) de El Colegio de Me´xico reportó que las campañas políticas financiadas con recursos públicos han tendido a la polarización y discursos de odio, saliéndose de su objetivo que es informar a los ciudadanos de sus propuestas.