Diputadas reviran a AMLO; violencia de género no es por neoliberalismo

Diputadas federales afirmaron que México requiere una verdadera política de Estado para enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer, en lugar de que el gobierno federal responsabilice al pasado como afirmó el presidente López Obrador está mañana. En conmemoración al día internacional de la violencia contra la mujer, las "legisladoras de la paridad de género" aseguraron, en conferencia de prensa virtual, que la violencia contra la mujer no tiene relación con los modelos económicos.

"México requiere una verdadera política de Estado en materia de igualdad sustantiva y no violencia contra las mujeres", señaló la panista Laura Rojas.

"Los hechos hablan por sí solos, este gobierno lleva ya dos años y seguir echando culpas al pasado ya no está funcionando, porque las desaparecidas muertas, las llamadas de ayuda que reflejan los propios datos oficiales, hablan por sí solos".

La perredista Verónica Juárez enlisto los números con base en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "En 3 días, 7 mujeres fueron asesinadas en Sonora y 81 mil mujeres 919 fueron víctimas de delincuencia organizada. Entre 2019 y hasta octubre de 2020 hubo mil 714 feminicidios y 5 mil 258 homicidios de mujer. Se han denunciado 294 mil delitos de violencia familiar, 419 mil llamadas de mujeres al 911 por presunta violencia en su contra y 776 mil llamadas sólo por incidentes de violencia familiar", dijo. "Lo que requerimos es congruencia, que lo que se diga se cumpla en los hechos porque tanto el gobierno federal como los estatales, han dejado mucho que decir", afirmó.

Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, aclaró que la base de esta violencia es el machismo y que también se debe trabajar en ese sentido. Además, dijo, "no es verdad que el Estado esté haciendo todo lo que corresponde, o que el Estado ya no es un violentador en materia de violencia contra las mujeres; las omisiones y negligencia por parte de las autoridades también, se convierten en parte de la violencia feminicida... Todas las denuncias que no han sido atendidas y canalizadas por parte de las autoridades se convierten en parte de la violencia feminicida", acusó.

Las legisladoras aseguraron que uno de los temas urgentes y pendientes es no reducir los presupuestos de programas para la defensa de la mujer; por lo que exhortaron a la Secretaría de Hacienda a agendar una reunión con ellas con el fin de realizar modificaciones y/o ampliaciones presupuestales en términos operativos al anexo 13 del presupuesto de egresos 2021. También adelantaron que están por dictaminar una iniciativa de ley con el fin de que el Poder Judicial que no revictimice a las mujeres víctimas de violencia.

Por último se refirieron a la violencia política. Laura Rojas celebró los acuerdos de paridad de género a nivel candidatura a gubernaturas que recién impulso el Instituto Nacional Electoral; adelantó que ya se han presentado varios recursos Amicus Curiae para respaldar está medida y lamentó las impugnaciones hechas por algunos partidos políticos al respecto en el Tribunal Electoral.