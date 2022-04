Diputada trans se declara independiente: "no puedo con la hipocresía de Morena"

La diputada morenista María Clemente se declaró independiente, tras tomar el pleno de sesiones donde se encontraba el presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, a quien movió a empujones.





El acto se dio como modo de protesta por los comentarios transfóbicos del diputado del PAN, Gabriel Quadri, por llamarle "señor" a la diputada Salma Luévano.

Llamarme "señor" y desconocer mi identidad de género de mujer, es a todas luces violencia de género y además discurso de odio y por eso, nos están matando y no descansaré hasta verlo en el catálogo de sujetos sancionados y que jamás vuelva a aparecer en las boletas electorales. pic.twitter.com/lt1pLzkbS7 — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) April 1, 2022





En su cuenta de Twitter publicó "Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q (sic) llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente", declaró en su cuenta de Twitter.

Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente. pic.twitter.com/YUnDzmjQJU — María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2022

Después de la confrontación, diputados del PT y de Morena, incluida Salma Luevano, pidieron disculpas por la actitud de María Clemente, quien se había molestado porque Quadri de la Torre llamó "señor" a Luévano.

El actuar de @MARIACLEMENTEMX fue una gran falta de respeto a @SantiagoCreelM



No sólo fue una agresión física a mi compañero Presidente, también fue una clara muestra de intolerancia. pic.twitter.com/Hm4ROKVF5f — Marcela Guerra (@MarcelaGuerraNL) April 1, 2022

"Así como doy y pido respeto, también lo doy, y quiero, diputado Creel, pedir una disculpa a nombre de toda mi comunidad, porque esto no lo podemos permitir ni a usted ni a nadie", declaró Luévano después de los hechos.