Diana Mendoza, la mujer que hace arte con sangre menstrual

La artista mexicana Diana Mendoza se ha hecho famosa por crear arte con sangre menstrual. Aunque para muchas personas la menstruación continúa siendo algo desagradable o "sucio", esta artista decidió reivindicar la menstruación y usarla como su principal material de trabajo.

"Trabajar con la sangre menstrual me ha abierto muchas puertas. He descubierto cosas de ella que me vienen como intuición y también es una forma de elevar mi espiritualidad a través del arte'', afirmó la pintora Diana Mendoza en entrevista para La Prensa.

Según explicó la pintora, al ser la sangre portadora de la información genética para nuestra descendencia y contenedora de la memoria de nuestro linaje ancestral, tiene el potencial de propiciar en las mujeres que pintan con su sangre procesos alquímicos de sanación interior, de su historia personal, de sus antepasados y los que están por venir

"Pintar con sangre menstrual es conectarte con tus aguas, es amar tu naturaleza, es comunicarte con tus ancestros y sanar las memorias de tu alma. Pintar con sangre menstrual es embellecer el mundo vistiéndolo de rojo... rojo amor, rojo vida, rojo es el color de tu océano interior", dijo.

La artista dijo que su arte también es una manera de desmitificar la sangre. Diana comentó que independientemente de la perspectiva que tengan de la menstruación mucha gente se sorprende. Para hacer su arte es necesario un proceso de colección y deshidratación de la sangre, un proceso que ella ve conectado con el linaje de cada persona.

"La relacionamos con la muerte... y efectivamente, la menstruación es una muerte simbólica cada mes.... Una vida que no fue, pero le podemos dar vida a través del arte. La sangre es de dónde venimos todos", dijo .

Diana tiene más de 50 pinturas e ilustraciones hechas con sangre menstrual. La artista reconoció que es laborioso manejar la sangre, pero no es difícil, "se deshidrata, y se puede guardar y pintar en cualquier momento, no sólo cuando se tiene la regla", destacó.

La sangre la recolecta con la copa menstrual, un método natural y, una alternativa cómoda, ecológica y fácil de utilizar frente a toallas sanitarias y tampones.

Romper los tabúes sobre la menstruación

La primera vez que Diana hizo una obra con arte menstrual fue un pez, en el año 2015, "esa fue la primera vez con sangre fresca... cuando lo hice y salí del taller en el que estaba trabajando, llovía afuera, y a mis pies llegó un colibrí, para mí fue una señal, pues ese pajarito también llamado chupamirto, representa el arte, la trascendencia del espiritualidad, fue una señal", contó.

La pintora resaltó que vencer los tabúes en torno a la menstruación es atreverse a romper con el sometimiento mismo de las mujeres en condición de vulnerabilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano.

Sonriente plática que se ha dedicado a tejer redes humanas, pero a partir de que la invitaron a colaborar en el proyecto de la copa menstrual, empezó a hacer sólo el arte menstrual, para ella es muy significativo y todas sus búsquedas convergen en una misma dirección.

Explicó que no es tema nuevo en México pintar con sangre menstrual, hay otras artistas que lo hacen y con ellos han avanzado en eliminar los tabúes sobre la regla, pero se ha dado cuenta que en muchos sectores de la población ven este arte con un enfoque diferente y positivo que fomenta una visión natural, abierta, creativa e informada del ciclo menstrual y del cuerpo femenino.

"Creo que se debe generar un cambio positivo sobre el conocimiento y la percepción de la menstruación", dijo "La sangre menstrual es, finalmente, sangre que fluye de forma natural y sin violencia, no es impura ni sucia como algunas religiones lo plantean", agregó.

Con información de: La Prensa