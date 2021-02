DíaDeMuertas: “No queremos que sea tradición… porque fueron asesinadas"

En México es una tradición que en estas fechas se pongan altares con las fotos de los familiares que se han muerto, casi siempre por alguna enfermedad, o “de viejitos”, o muchos otros hombres que murieron de manera violenta. En el altar se colocan los platillos favoritos de la persona, se pone su fotografía y las familias se juntan para recordarlos. Pero también pasa con los feminicidios. Con esas mujeres que son asesinadas violentamente por una cuestión de género, pero ellas no deben ser tradición porque no se murieron, fueron asesinadas, dice Frida Guerrera.

Frente al panorama de violencia contra las mujeres que se vive en el país, la activista decidió convocar y salir a las calles con la consigna #DíaDeMuertas, para visibilizar a las mujeres que fueron exterminadas sólo por ser mujeres, y excluirlas de las tradiciones del Día de Muertos que se viven en el país.

Frida en su columna La columna Rota, escribe que la foto de una mujer en un altar no debe ser una tradición, porque no se murió, la mataron.

El próximo 3 de noviembre se busca instaurar la fecha del #DiaDeMuertas, pues explica Frida, “ese día es suyo, no de los muertos; es de las muertas, de las asesinadas por ser mujeres, es el día que las pondrán ahí no para festejarlas, no para esperar a que vengan a comer con ellas, lo harán porque merecen justicia”.

La intención de la marcha del 3 de noviembre, es seguir haciendo conciencia y exigir por todas, por las víctimas, y por las familias a quienes les arrebataron una hija, una madre, una tía, sólo por ser mujeres.

La cita es el próximo domingo 3 de noviembre, a las 9:00 de la mañana en el Ángel de Independencia, rumbo al zócalo.

“Ese día, mujeres volverán a gritar, volverán a suplicar que quienes las miren con extrañeza, entiendan que les asesinaron a sus madres, hijas, hermanas, tías, amigas, que ellas no pidieron arruinar su domingo deportivo o de esparcimiento”.

La salida es a las 10:00 am, y al llegar al zócalo, se instalará una ofrenda donde cada familia escribirá el nombre de su hija, madre, esposa, hermana. En una cruz se quedará en la ofrenda que se colocará.