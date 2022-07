Día del beso robado, ¿es una acto de acoso?

El Día Internacional del Beso Robado se celebra el 06 de julio, no se sabe por qué ni quién lo creó. El hecho fue que surgió en Londres.

El beso robado puede ser una sorpresa o un acto de acoso, de acuerdo a la situación.

Imagínate que te lo da una persona desconocida, esto sería un acoso sexual, ya que no hay un escenario de consentimiento.

A diferencia, si te lo da tu pareja, ya que hay un acuerdo de tener acercamiento más íntimo.

En el Facebook de La Cadera de Eva lanzamos la pregunta "¿los besos robados son acoso?

La polémica se soltó cuando uno de los usuarios dijo: "si es de hombre a una mujer si es caso pero al revés no", lo que dejó entrever una mirada machista, de acuerdo con otra de las usuarias.

"Es acoso en ambos casos dijo una de las usuarias", la explicación que dio fue:

1, Es acoso si no es consensuado o consentido por ambas partes.

2, No importa si es un hombre guapo o feo, si no te gusta, si no te dio permiso y te hace sentir incómoda no está bien.

3, La misma situación pasaría si fuera un mujer.

Por lo regular, las imágenes del Día del Beso Robado es de hombres dándole besos mujeres, esto es lo que se tiene en el imaginario colectivo, son ellos quienes tienen que dar un paso adelante desde el imaginario social, escribió la feminista Susana Reina en el portal Efecto Cocuyo.

En su texto, Susana escribió –refiriéndose el Beso Robado-: "violencia de género no es sólo golpes e insultos. No hay nada inocente en el abordaje sexual de una persona por otra sin su consentimiento, ni siquiera por un beso. Es importante que lo veamos y pongamos los límites necesarios para que podamos vivir civilizadamente".