Detrás de Kill Bill y Pulp Fiction hay una historia de abuso contra Thurman

Las declaraciones de Uma Thurman, la reconocida actriz de Pulp Fiction y Kill Bill I y II, se suman a las 100 declaraciones de mujeres que acusaron al entonces productor de Hollywood Harvey Weinstein.

"Weinstein me agredió sexualmente, pero no intentó matarme como Taratino", dice Thurman en entrevista.

Weinstein es declarado culpable

El lunes 24 de febrero, Harvey Weinstein fue declarado culpable de dos de los cinco cargos que enfrentaba tras ser acusado por varias mujeres por casos de abuso sexual y violación.

Weinstein fue acusado por violación en tercer grado y por cometer un acto sexual criminal en primer grado, pero lo exculpó de los dos cargos principales en su contra: agresión sexual depredadora y violación en primer grado.

Las acusaciones mayores pudieron llevarlo a una sentencia de cadena perpetua, los casos por los que fue encontrado culpable conllevan una pena de entre 5 y 25 años de prisión.

Denuncia de Thurman

Thurman declaró que le ha tomado 47 años de su vida entender que las personas que son malas, no están enamoradas de ella.

"Me tomó mucho tiempo porque creo que, desde niñas, estamos condicionados a creer que la crueldad y el amor de alguna manera tienen una conexión, pero ese es el tipo de época del que necesitamos evolucionar", dijo.

En una entrevista publicada por The New York Times, la actriz reveló que fue violada a los 16 años por otro actor, a lo largo de su carrera fue víctima de la violencia de género.

La ola de #MeToo permitió que mujeres del mundo artístico alzaran la voz en contra de sus abusadores.

Fue un Día de Acción de Gracias cuando Thurman escribió en su cuenta de Instagram que estaba agradecida por estar viva, y por tener a todos aquellos que ama. Deseó un feliz día, menos a Harvey, quien no se merecía ni una bala.

En su mensaje concluyó que prometía hablar cuando estuviera lista. Dos meses después lo hizo.

Caso Weinstein

El incidente con Harvey Weinstein sucedió en una suite en el Hotel Savoy de Londres, tras el éxito de Pulp Fiction en 1994, producida por él.

"Me empujó. Intentó ponerse sobre mí...Hizo todo tipo de cosas desagradables. Pero en realidad, no logró colocarse sobre mí y forzarme. Te vuelves como un animal escabulléndote, como un lagarto", recordó.

De acuerdo con su versión, un día después recibió un ramo de flores del productor con una nota que decía "Tienes grandes instintos".

Después de que Thurman decidió denunciar la agresión de Weinstein, la vocera del productor emitió un comunicado para desmentir la historia, donde dijo que el señor mal interpretó las señales de coqueteo e inmediatamente de disculpó. Sin embargo, negó que había agredido físicamente a la actriz.

Caso Tarantino

Las diferencias que tuvo Thurman con Tarantino no fueron sexuales, pero sí de agresión. Thurman lo acusó de "intento de asesinato" por obligarla a conducir una automóvil con un desperfecto para una de las famosas escenas en Kill Bill I.

"Quentin vino a mi trailer y no quería escuchar. Estaba furioso porque estaba constándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo ´Te prometo que el carro está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque sino tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo´... Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena", afirmó.

Truman no murió, pero su puso en peligro su vida.

Narra que el volante le presionaba el estómago y las piernas. Sitió un fuerte dolor y pensó que no iba a volver a caminar.

"Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión quise ver el coche, estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y le acusé de haber intentado matarme. Se enfadó mucho porque, supongo que comprensiblemente, él no sentía que hubiese intentado algo así".

El estudio le impidió revisar el auto.

Con información de BBC Mundo y Yosoitu