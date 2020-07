Detienen a Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein en red de trata

Ghislaine Maxwell; amiga y colaboradora del financiero Jeffrey Epstein, acusado de explotación de menores quien se suicidó hace un año en prisión; es acusada de colaborar en la trama de abusos y tráfico sexual con jóvenes y niñas.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas (Netflix)

Ghislaine buscaba a mujeres con dificultades financieras y les prometía ayuda para su educación y carreras profesionales. Las llevaba a mansiones de Florida y Nueva York, entre otras.





Entre el círculo de amigos del millonario estaban Donald Trump, el príncipe Andrés y Bill Clinton.

Maxwel era la encargada de organizar las fiestas

La hija del magnate Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell, era la encargada de organizar las fiestas y reuniones. Un artículo publicado en Vanity Fair en 2003, Epstein llegó a referirse a ella como "su mejor amiga". La detenida comparecerá este mismo jueves ante el juez, según informaron fuentes judiciales a Reuters.

Epstein fue detenido el 6 de julio de 2019, cuando tenía 66 años de edad. En 2008 se declaró culpable de cargos similares.

Ghislaine Maxwell, en una exclusiva fiesta neoyorquina

El mismo día del arresto varios agentes del FBI entraron en la mansión neoyorquina del magnate, cerca de Central Park, y encontraron en la caja fuerte un disco con cientos de fotos de sus víctimas, algunas completamente desnudas.

En las paredes de la casa encontraron fotos de personajes influyentes como Bill Clinton o el príncipe saudí Mohammed bin Salmán.

El suicidio, por ahorcamiento, provocó toda suerte de especulaciones, pues había estado en vigilancia por riesgo de suicidio tras un primer incidente, pero luego volvió a una unidad sin equipo especial de prevención. Su sentencia era de 45 años de cárcel.

¿Quién era Ghislaine Maxwell?

Después de que atraparon a Epstein, Ghislaine Maxwell estaba desaparecida. De aparecer en portadas de revista, se convirtió en una sombra. Se sospechaba que estaba en Inglaterra, otros aseguraban que se alojaba en las afueras de Boston, y hasta hubo quienes juraron haberla visto en la campiña francesa.

Algunos decían que Ghislaine Maxwell era novia, mejor amiga, administradora del hogar, empleada, encubridora y complice de Epstein. Las personas que los frecuentaban afirmaron que la relación amorosa entre los dos, duró apenas algunos años, luego de que permanecieron trabajando juntos y como amigos.

Ghislaine nació en 1953. Fue a los colegios más exclusivos de Inglaterra, luego a Oxford. Vivía en una mansión de 53 habitaciones. Tuvo puestos empresariales desde muy joven. Su padre era otra magnate, Robert Maxwell. El empresario apareció muerto en 1990. Su muerte estuvo llena de dudas.

Durante años, Ghislaine sostuvo que habían matado a su padre. Con su ausencia no pudo vivir de lo que había generado el magnate, descubrió que había dejado gigantescas deudas. Se mudó a Estados Unidos. Sólo le había quedado un fideicomiso que Robert Maxwell había dejado en su nombre que le proporcionaba 100 mil dólares al año.

Después de la condena de Epstein en 2008, Ghislaine siguió apareciendo en eventos exclusivos con un perfil más bajo. La frecuencia de sus apariciones no era similar, pero su reclusión no fue inmediata. Lanzó una fundación para el cuidado de los océanos, fue oradora en charlas TED, asistió a entregas de premios del brazo de Elon Musk, concurrió al casamiento de Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary. Recién se esfumó cuando la suerte de Epstein cambió.

La relación entre Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein benefició a ambos. Ella pudo recuperar su nivel de vida, olvidarse de trabajar, el dinero dejó de ser una preocupación y una vez más sería invitada de honor en los grandes eventos sociales. Jeffrey Epstein obtenía con ella algo que a él le faltaba: clase.

Ghislaine acosaba a las menores

Virginia Giuffre declaró: "En la primera sesión de masajes con Epstein, fue Ghislaine Maxwell la que me indicó que me quitara toda la ropa y me mostró cómo debía practicarle sexo oral a Jeffrey. Yo tenía 16 años" (Netflix)

Las víctima de Epstein denunciaron situaciones similares. Ghislaine las perseguía, las acosaba telefónicamente, les recordaba que ella se iba a encargar de que su vida se convirtiera en un infierno.

Maxeel se encargaba de la coordinación par que Esptien recibiera dos o tres masajes sexuales diarios, brindados, en su mayoría por menores.

Una de las víctimas, Virginia Roberts Giuffre declaró:

"Apenas entrabas, Ghislaine iniciaba el entrenamiento. Te decía cómo actuar, cómo ser discreta, cómo permanecer en silencio, qué cosas le gustaban sexualmente a Jeffrey, cómo satisfacer a los invitados, cómo servir a los hombres que ella nos indicaba".

Roberts Giuffre narró cómo ella la reclutó mientras era recepcionista de un lugar de lujo de Donald Trump. Le prometió educación, viajes, un buen salario.

"En la primera sesión de masajes con Epstein, fue Ghislaine Maxwell la que me indicó que me quitara toda la ropa y me mostró cómo debía practicarle sexo oral a Jeffrey. Yo tenía 16 años".

