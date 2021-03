Después de salir el clóset, hay que enfrentar otros retos: activista

La lucha feminista se conforma y repsonde a diferentes necesidades y problemáticas; es cierto que parten de un lugar común como la búsqueda de equidad, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el reconocimiento de grupos oprimidos por el patriarcado.

Sin embargo, reconocer, nombrar y crear espacios para cada vertiente visibiliza y genera impacto social, lo explicó Lia Garcia de la Red de Juventudes Trans en la conversatoria "Mujeres y diversidad sexual" organizada por la Secretaría de las Mujeres y comunidad UNAM.

Foto: Pexels

¿Por qué hablar de mujeres y diversidad sexual?

"Las mujeres diversas somos históricas, nos oponemos al sistema que nos dijo no. No puedes hablar, no tienes un lugar o no puedes existir", expresó Lía. Asimismo, Mariana Cruz, miembro de El Clóset de Sor Juana explicó que las mujeres de la diversidad sexual han tenido que encontrar su lugar y lucha social siendo parte de diferentes movimientos; como la lucha feminista y la lucha lgbtq+, sin olvidar que son parte de ambos pero también independientes.

Las mujeres de la diversidad sexual han encontrado espacios para hacerse visibles y reconocer su lucha. Se han unido para representarse juntas, mostrando espacios de diálogo y acompañamiento.

Transformar a una mirada diversa

"El mensaje era muy claro: no puedes salir del clóset", dijo Mariana después de relatar su historia de vida cuando era joven. Las violencias por parte de sus profesores en contra de mujeres lesbianas y mujeres trans era explícita y generaba opresión.

No obstante, reconoce que ahora las mujeres lesbianas son públicas y los referentes han cambiado. Afirma que ahora las mujeres de la diversidad sexual ocupan espacios en la política, en los medios de comunicación, en el medio artístico, en la ciencia y han roto y transformado estereotipos para hacerse visibles.



"Hay una gran amenaza a las identidades de género no normativas", señaló Tania Martínez, activista por la diversidad sexual y explicó que reconocer los logros es de gran importancia pero también, no olvidar las amenazas latentes. "La diversidad sexual no solo es el matrimonio homoparental, nos queda un gran camino que recorrer. Hay que reconocer y celebrar nuestras diferencias", compartió.



Por último, la psicóloga y miembro de la Colectiva Memoria y Acción Lésbica MAL, Josefina Valencia expresó los retos futuros para las mujeres de la diversidad sexual:

-La lucha en contra del patriarcado

-Romper el tabú de la sexualidad

-Concientizar y erradicar sobre las violencias de género

-Visibilizar las diferentes luchas pero no como generador de batallas nuevas sino de alianzas